Близится конец января, и подписчики Xbox Game Pass готовятся к очередной порции вылетов. Среди игр, покидающих сервис 15 января, не кто иной, как Grand Theft Auto 5 (GTA 5), которая стала постоянной частью сервиса подписки. Это будет уже пятый раз, когда классика открытого мира от Rockstar Games покидает и возвращается в Xbox Game Pass с момента его добавления в 2020 году.

Первым этой новостью поделился пользователь Xbox Idle Sloth через свой профиль X*, который опубликовал скриншоты из приложения Game Pass, показывающие GTA 5 как одну из игр, которые скоро покинут сервис. Из сообщения также стало известно, что все эти игры, включая последнюю часть GTA, покинут Xbox Game Pass 15 января.

Это уже не первый случай, когда GTA 5 покидает Xbox Game Pass после непродолжительного пребывания в сервисе. Игра регулярно появлялась и покидала сервис подписки с момента его добавления в 2020 году. Это может быть частью стратегии Rockstar Games, направленной на то, чтобы дать новым геймерам попробовать игру и превратить их в реальных покупателей.

Помимо GTA 5, в этом месяце из Xbox Game Pass ушли еще несколько заметных игр: Persona 4 Golden, Persona 3 Portable, MotoGP 22 и Garden Story. Если вы ищете, что нового появилось в Game Pass, Microsoft недавно добавила такие игры, как Far Cry 6, Rise of the Tomb Raider и Remnant: From the Ashes в сервис подписки.

В прошлом месяце GTA 5 была добавлена в уровни подписки PlayStation Plus Premium и Extra, всего через неделю после того, как Rockstar Games выпустила долгожданный трейлер GTA 6. В трейлере показаны главные герои Люсия и Джейсон, совершающие преступления в оживленном Vice City современной эпохи. В конце трейлера Rockstar сообщила, что GTA 6 выйдет в 2025 году и дебютирует на консолях PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. О дате выхода GTA 6 на ПК пока ничего не известно.