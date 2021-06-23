Разницы в быстродействии между Windows 10 и 11 для Core i7-11700 и Ryzen 7 5800X почти нет — тест HU
В преддверии официального релиза очередной версии операционной системы Windows, получившей порядковый номер 11, специалисты YouTube-канала Hardware Unboxed, не отставая от своих коллег, решили порадовать широкую компьютерную общественность сравнительным тестированием, приоткрывающим завесу тайны над уровнем производительности новой версии ОС в сравнении с быстродействием её предшественницы в лице Windows 10.
реклама
Для своих изысканий исследователи использовали настольные процессоры Intel Core i7-11700 и AMD Ryzen 7 5800X, оперативную память DDR4-3200 (CL14), а также графический адаптер GeForce RTX 3070 GAMING OC производства Gigabyte.
Вместо исследования времени загрузки ОС и открытия приложений, специалисты перешли сразу к прикладной части, изучив уровень производительности в ряде тестовых пакетов и игровых приложений.
Согласно результатам тестов источника, разница в уровне производительности между Windows 10 и 11 в Cinebench R23, 7-Zip, Blender, Adobe Photoshop 2020, After Effects 2020, Premiere Pro 2020, DaVinci Resolve Studio 16 находится на уровне погрешности и не превышает 1 %.
реклама
реклама
В игровых приложениях наблюдается похожая картина: в Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs: Legion и Cyberpunk 2077 отличий между быстродействием Windows 10 и 11 заметить не удалось, в то время как в Horizon Zero Dawn, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Death Stranding, F1 2020 и Hitman 2 для Ryzen 7 5800X и Core i7-11700 в ряде случаев происходило даже незначительное падение значения fps при использовании новой версии ОС, которое, впрочем, не превысило 1.2 %.
реклама
Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed
Необходимо отметить, что специалисты источника использовали предварительную сборку Windows 11, поэтому для полноты картины стоит дождаться результатов тестов с использованием финальной версии.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила