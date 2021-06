Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В преддверии официального релиза очередной версии операционной системы Windows, получившей порядковый номер 11, специалисты YouTube-канала Hardware Unboxed, не отставая от своих коллег, решили порадовать широкую компьютерную общественность сравнительным тестированием, приоткрывающим завесу тайны над уровнем производительности новой версии ОС в сравнении с быстродействием её предшественницы в лице Windows 10.

реклама

Для своих изысканий исследователи использовали настольные процессоры Intel Core i7-11700 и AMD Ryzen 7 5800X, оперативную память DDR4-3200 (CL14), а также графический адаптер GeForce RTX 3070 GAMING OC производства Gigabyte.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Вместо исследования времени загрузки ОС и открытия приложений, специалисты перешли сразу к прикладной части, изучив уровень производительности в ряде тестовых пакетов и игровых приложений.

Согласно результатам тестов источника, разница в уровне производительности между Windows 10 и 11 в Cinebench R23, 7-Zip, Blender, Adobe Photoshop 2020, After Effects 2020, Premiere Pro 2020, DaVinci Resolve Studio 16 находится на уровне погрешности и не превышает 1 %.

реклама

реклама

В игровых приложениях наблюдается похожая картина: в Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs: Legion и Cyberpunk 2077 отличий между быстродействием Windows 10 и 11 заметить не удалось, в то время как в Horizon Zero Dawn, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Death Stranding, F1 2020 и Hitman 2 для Ryzen 7 5800X и Core i7-11700 в ряде случаев происходило даже незначительное падение значения fps при использовании новой версии ОС, которое, впрочем, не превысило 1.2 %.

реклама

Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

Необходимо отметить, что специалисты источника использовали предварительную сборку Windows 11, поэтому для полноты картины стоит дождаться результатов тестов с использованием финальной версии.