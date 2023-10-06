Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Свежий драйвер Intel повысил fps в CoD MW, Resident Evil 4, War Thunder и ряде других игр
Увеличение быстродействия в некоторых тайтлах весьма впечатляет.

реклама

Несколько часов назад Intel представила новую версию пакета графических драйверов с порядковым номером 31.0.101.4885, не только добавляющую поддержку для пары новых тайтлов, а именно Assassin’s Creed Mirage и Forza Motorsport, но и ощутимо повышающую уровень производительности в целом ряде игровых приложений, информирует общественность ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: Intel

Так, по сравнению с набором драйверов Intel 31.0.101.4826 рост значения средней кадровой частоты в Resident Evil 4 (DXR) в разрешении 1080p с высокими настройками трассировки лучей, Forza Motorsport (DX12) в разрешении 1440p с пресетом «High» и The Last of Us Part 1 (DX12) в разрешении 1080p с максимальными настройками качества графики при использовании свежих драйверов составляет 27, 19 и 12 % соответственно.

Улучшение быстродействия на фоне показателей графического драйвера Intel 31.0.101.4669 благодаря обновлению в ряде игр заметно ещё больше и варьируется от скромных 5-9 % в таких тайтлах, как Naraka: Bladepoint (DX11), Mad Max, Final Fantasy XIV Online (DX11), War Thunder (DX11), Call of Duty: Black Ops 4 (DX11) и Divinity: Original Sin Enhanced Edition (DX11), до впечатляющих 88-119 % в Call of Duty: Black Ops 3 (DX11), Call of Duty: Modern Warfare (DX11) и Deus Ex: Human Revolution (DX11).

Источник изображения: VideoCardz

Таким образом, специалисты Intel продолжают повышать привлекательность своих игровых графических продуктов, предлагая «бесплатное» увеличение fps всего лишь в несколько кликов.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ознакомиться с полным списком улучшений и исправлений имеется возможность на официальном сайте Intel, где и можно скачать свежую версию пакета графических драйверов.

#intel
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые драйверы Intel повышают производительность видеокарт серии Arc до 119%
Показаны фотографии видеокарты Arc A580: главного конкурента RX 6600 и RTX 3050
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из 4-х переданных Финляндией машин БМР в ВСУ сохранился и "выжил" лишь один Leopard 2R HMBV
1
«Особая бригада» Зеленского получила «новейшие» британские БТР FV432 начала 1970-х годов
2
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
22
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
15
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Первое знакомство с интерьером Tesla Cybertruck сопровождалось комментариями на русском языке
+
В Firefox 118 появилась поддержка Encrypted Client Hello
1
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
+
МО РФ: с начала года ВКС отследили более 1500 баллистических и космических ракет
+
Особая молекула, нарушающая законы физики, потенциально может вырабатывать безграничную энергию
2
Открыт предзаказ на гриль с искуственным интеллектом за 3500 долларов
2
Китаю на освоение EUV-литографии потребуется не менее четырёх лет
3
Чат-бот Bing также попался на уловку с бабушкой и решил задачу с капчей, которая отсеивает ботов
1
Valve начала разбанивать игроков в Counter-Strike 2, столкнувшихся с блокировками из-за Windows 7
+
Производительность биткоина остается высокой в 2023 году
+
Поклонники Resident Evil уверены: Capcom уже работает над созданием римейка Resident Evil 5
7
Минобороны КНДР: США грозят применением оружия массового уничтожения
2
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
23

Популярные статьи

ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
44
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
39
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
23
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
20
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
12
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
167
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
3
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
+

Сейчас обсуждают

nukemall
04:36
США всегда правили олигархи, точнее группировки олигархов которых нынче две - "республиканцы" и "демократы". Никакого "теневого правительства" и любимого придурками Сороса который по сравнению с возра...
EAF: У Байдена остался последний шанс “перезагрузить” отношения между США и Китаем
Ezdiumno ru
04:34
В добром ... рассудке???
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Владимир Никифоров
04:26
Человек создаёт для себя палача, Гордясь и любуясь собою. Он создателю голову срубит сплеча, Своею бездушной рукою...
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
nukemall
04:16
Экономика это обмен товарами и услугами, а дохнут паразиты приловчившиеся товары и услуги на халяву получать - США и ЕС. Их долговые расписки используются(пока) третьими странами для расчётов между со...
Стоимость нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель
glavhyilo
04:10
щас просто Путин у власти.Я бы уже давно нажал красную кнопку.Тактику выжженой земли,но европе проверил.
Путин: мы не навязываем себя Европе и не мы захлопываем дверь
REY_B_
03:53
Мировая экономика, точнее торговля с финансами, дохнет, и дохнет надолго. Помню, в 90-е годы в России была тема "послабления преступникам" и "культ вора"... Вот и США чётко входят в такие же 90-е. Раз...
Стоимость нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель
Сергей Миляев
03:25
Все ясно теперь- торговать и воевать с хохлами можно и нужно ! Главное чтобы везде выгода была !
Путин прокомментировал транзит российского газа через Украину: Деньги не пахнут
Сергей Миляев
03:21
Война продолжается - вооружение им дают . Вот это надо точно признать ! А как будет гадать бесполезно - никто ничего не знает !
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
Alpha_SKILL_Tapochek
03:10
Всего 4 нормальных ядра? Маловато чёт. К тому же, об rdna 3.5 инфы особо нет. Однако, если будет хотя бы чутка быстрее обычной rdna 3, то уже классно. К тому же, интересно было бы посмотреть на тесты ...
Инсайдер поведал ряд технических характеристик гибридных процессоров AMD Ryzen 8000 Strix Point
Владимир Бусыгин
03:02
Ага оставить отзыв,у меня после сбоя до сих пор не отправляются отчёты
MIUI 15 может не поддерживать устаревшие темы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем