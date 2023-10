Увеличение быстродействия в некоторых тайтлах весьма впечатляет.

Несколько часов назад Intel представила новую версию пакета графических драйверов с порядковым номером 31.0.101.4885, не только добавляющую поддержку для пары новых тайтлов, а именно Assassin’s Creed Mirage и Forza Motorsport, но и ощутимо повышающую уровень производительности в целом ряде игровых приложений, информирует общественность ресурс VideoCardz.

Источник изображения: Intel

Так, по сравнению с набором драйверов Intel 31.0.101.4826 рост значения средней кадровой частоты в Resident Evil 4 (DXR) в разрешении 1080p с высокими настройками трассировки лучей, Forza Motorsport (DX12) в разрешении 1440p с пресетом «High» и The Last of Us Part 1 (DX12) в разрешении 1080p с максимальными настройками качества графики при использовании свежих драйверов составляет 27, 19 и 12 % соответственно.

Улучшение быстродействия на фоне показателей графического драйвера Intel 31.0.101.4669 благодаря обновлению в ряде игр заметно ещё больше и варьируется от скромных 5-9 % в таких тайтлах, как Naraka: Bladepoint (DX11), Mad Max, Final Fantasy XIV Online (DX11), War Thunder (DX11), Call of Duty: Black Ops 4 (DX11) и Divinity: Original Sin Enhanced Edition (DX11), до впечатляющих 88-119 % в Call of Duty: Black Ops 3 (DX11), Call of Duty: Modern Warfare (DX11) и Deus Ex: Human Revolution (DX11).

Источник изображения: VideoCardz

Таким образом, специалисты Intel продолжают повышать привлекательность своих игровых графических продуктов, предлагая «бесплатное» увеличение fps всего лишь в несколько кликов.

Ознакомиться с полным списком улучшений и исправлений имеется возможность на официальном сайте Intel, где и можно скачать свежую версию пакета графических драйверов.