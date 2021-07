Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

А вот и новый достойный Вашего внимания девайс пришёл ко мне на обзор по воле удачного случая! Это весьма интересный ноутбук HP Envy 15, сочетающий в себе компактность ультрабука и весьма высокую производительность в современных играх за счет использования дискретного графического чипа Nvidia GeForce GTX 1660 Ti вкупе с очень нехилым процессором Intel Core i7 десятого поколения и приличным объёмом оперативной памяти.

Ноутбук попал ко мне в руки с парой фирменных аксессуаров, не входящих в стандартную комплектацию, но весьма неплохо дополняющих пользовательский опыт. Это была сумка HP Renew, сделанная, судя по описаниям на бирке, из переработанных пластиковых бутылок, и беспроводная мышка HP Spectre Bluetooth Mouse 500. Про сумку стоит сказать, что у нее приятный эко-дизайн, хотя мысли о том, что в дело пошел переработанный пластик, судя по качеству ткани и прочих материалов, как-то не приходят в голову.

Фирменная сумка от HP, как уверяет производитель, сделана с использованием переработанных пластиковых бутылок

Из интересных особенностей данного аксессуара я могу отметить небольшой карман для мышиного коврика внутри рядом с отделением, в которое и помещается наш 15-дюймовый ноут. Мелочь, как говорится, а приятно! Сумка идеально подходит для данной конкретной модели ноутбука, а модели большего размера по диагонали могут уже и не влезть.

Про мышку я мог бы написать отдельный небольшой обзор и, возможно, сделаю это потом: девайс необычный по своим дизайнерским и прочим решениям, чем-то напоминает одновременно и мышки от Apple iMac, и Microsoft Arc, оставаясь в то-же время весьма самобытным. Из особенностей отмечу отсутствие раздельных кнопок, нажатие идет на правую и левую стороны поверхности мышки, и использование вместо стандартных мышиных переключателей, используемых обычно под кнопками, переключателей с небольшим ходом и почти не дающих клика, из-за чего первое время мышкой пользоваться было непривычно. Судя по названию, мышь задумывалась как часть экосистемы премиальных ноутбуков линейки HP Spectre, но продается по отдельности и весьма неплохо подходит к герою нашего сегодняшнего обзора, коим является, я напомню, HP Envy 15.

Итак, сам ноутбук, HP Envy 15, полное название модели, если быть точным - HP ENVY Laptop 15-ep0039ur. Именно этот полный заводской индекс подразумевает под собой совокупность всех характеристик конкретной модификации, описываемой в данном обзоре. Первоначально я не думал, что ноутбук сможет серьезно показать себя в современных и весьма требовательных играх: уж очень обманчивое первое впечатление производил элегантный не геймерский, а скорее «имиджевый», дизайн и общая минималистичность весьма тонкого корпуса. Сам корпус выполнен из алюминия, ощущается весьма монолитным – никаких скрипов, люфтов, прогибов и так далее. В том числе, стоит отметить и то, что у ноутбука нет дисковода, снимающейся аккумуляторной батареи, сервисных лючков и так далее. Нижняя крышка также не выглядит легкосъёмной, нет и никакой маркировки, предлагающей пользователю заглянуть под неё, а сама она надежно крепится за счёт нескольких винтов с головкой под шестилепестковую отвёртку стандарта Torx. Честно говоря, у меня было желание взять из ящика с инструментами аналогичную отвертку, но я подумал о том, что такие действия приведут к лишению гарантии и рисковать без причины не стал.

Открыв верхнюю крышку ноутбука, мы видим весьма большой экран диагональю 15,6 дюйма, выполненный по технологии IPS с разрешением FullHD и максимальным уровнем яркости 400 нит, имеющий очень выгодное соотношение к физическим размерам ноутбука за счет тонких рамок по бокам и сверху. Забегая немного вперед, скажу, что дисплей произвел на меня хорошее впечатление: несмотря на вполне стандартное разрешение 1920х1080, изображение не выглядит зернистым (при данной диагонали – самое то), цвета сочные, яркость достаточная для того, чтобы играть в игры с затемнёнными сценами даже находясь на свежем воздухе солнечным летним днём. Клавиатура, в целом, привычная для компактных ноутбуков, имеет дизайн, существенно облегчающий её очистку от пыли и прочих загрязнений, и небольшой, но приятный ход клавиш в 1,5 мм. По бокам от клавиатуры расположились перфорированные в металле отверстия, за которыми спрятаны стереодинамики, в работе над которыми успели отметиться специалисты небезызвестной конторы Bang & Olufsen.

Перед клавиатурой расположен тачпад весьма больших размеров, что делает перемещение курсора по экрану весьма удобным даже без мышки. В качестве аналога нажатия на ЛКМ и ПКМ используются нажатия на плоскость тачпада соответственно ближе к левому и правому нижним углам соответственно, как таковых физических кнопок нет. Из интересных особенностей стоит отметить сканер отпечатка пальца, выполненный в виде кнопки, расположенной между правым Alt и «стрелками», а также отдельную кнопку, отвечающую за закрытие веб-камеры шторкой, что гарантирует приватность. При этом глазок камеры становится белым, а на экране также показывается соответствующее изображение, говорящее о том, закрыта или открыта камера. Рядом с этой кнопкой расположена кнопка включения, которую дизайнеры HP додумались сделать в виде одной из стандартных кнопок на клавиатуре ноутбука, а не выделять в отдельный элемент. Честно говоря, я искал её пару минут из-за этого.

Сканер отпечатка пальца, выполненный в виде кнопки

Тачпад достаточно большой и удобный Кнопка управления шторкой, закрывающей камеру и кнопка включения ноутбука, интегрированная непосредственно в клавиатуру

Веб-камера открыта...

Веб-камера закрыта

На боковых гранях ноутбука располагаются разъёмы для подключения, которых не так много, в силу компактности ноутбука и лаконичности его дизайна. По левой стороне расположены разъём для подключения адаптера питания, стандартный порт USB (SuperSpeed, согласно спецификации, пропускная способность составляет до 5 Гбит/сек), HDMI (интерфейс версии 2.0b), два разъема USB-C, поддерживающие технологию передачи данных Thunderbolt 3 и подключение внешних дополнительных дисплеев, а также слот для миниатюрной карты памяти microSD (промаркирован просто как SD).

По правой стороне расположились стандартный 3,5-мм разъём для подключения наушников и мобильных гарнитур и ещё один USB, а также вентиляционные отверстия системы охлаждения. Как видим, тут нет поддержки устаревших стандартов подключения и лишних портов USB, но нужны ли они тут? Ответ очевиден. В конце концов, мы имеем дело с компактным и легким ноутбуком, вес которого составляет чуть более 2 кг при толщине менее 2 см.

Тем не менее, в ноутбуке используется весьма мощная начинка – это шестиядерный процессор Intel Core i7 10-го поколения, модель Core i7 10750H с тактовой частотой 2,6 ГГц (до 5 ГГц в режиме Turbo Boost), чипсет Intel HM470, 16 Гб оперативной памяти DDR4 (двумя планками формата SODIMM по 8 Гб), дискретный графический чип Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q с 6 Гб собственной графической памяти GDDR6, а также SSD накопитель с интерфейсом PCIe NVMe M.2 на 1 Тб, с которого предустановленная Windows 10 Home загружается примерно за 20 секунд и система уже сразу готова к работе.

Сказать по правде, несмотря на достаточно крутые характеристики, я был несколько поражен игровой производительностью HP Envy 15, откровенно не ожидая увидеть чудес от столь компактного решения. Я был в курсе, что HP Envy 15 создавался именно как компактное решение для работы с мультимедиа-контентом, 3D графикой, всякими там визуализациями и видеомонтажом… но всё же. Чисто ради любопытства я накатил на него программу-клиент цифрового магазина Ubisoft (Ubisoft Connect, до недавних времен известный как Uplay). Далее последовала установка пары моих любимых игр из числа тех, которые вышли относительно недавно и предъявляют не самые щадящие требования к железу ПК. Речь о Far Cry 5 и Watch_Dogs 2. Нет, можно было бы, конечно, и Far Cry: New Dawn с Watch_Dogs Legion поставить, но мне они не особо. Первоначально идея была посмотреть, как данные игры пойдут хотя бы на средних настройках. Но в результате Far Cry 5 выдавал мне 70-100 FPS на высоких настройках, в зависимости от сцены, даже при задирании настроек до самых высоких значений частота не проседала ниже стабильных 60 FPS, а Watch_Dogs 2 давал 60-80 FPS на высоких и 30-50 FPS на «ультрах». Интересное наблюдение – на городских локациях игра работает шустрее, чем на природе (не обращал раньше на это внимание).

Однако, такую графическую производительность удавалось получить лишь при подключенном адаптере питания, который обеспечивает ноутбук мощностью 200 Ватт, имея параметры тока на выходе 19,5 Вольт при 10 Амперах. Может быть, покопавшись в настройках BIOSа или Windows можно было бы заставить имеющийся GeForce GTX 1660 Ti раскрыть полностью свой потенциал от встроенного аккумулятора, но я как-то не обнаружил у себя интереса заниматься этим. В автономном положении ноутбук всё же больше используется для решения каких-то оперативных деловых задач и просмотра Интернета в непринужденной обстановке, на что ёмкости его аккумуляторной батареи на 83 Вт*ч хватает более чем с лихвой. Максимально заявлено более десяти часов автономной работы в некоторых сценариях использования, на практике мне удалось разрядить её со 100% до 20% за пять часов относительно интенсивного Интернет-серфинга, совмещенного с написанием текста данного обзора для overclockers.ru . Кстати, поддерживается технология быстрой зарядки HP FastCharge, позволяющая зарядить батарею с нуля до 50% за 45 минут. Настроить баланс между производительностью и энергопотреблением можно с помощью фирменного софта под названием HP Command Center.

Как бы в противовес самому ноутбуку, адаптер питания на 200 Вт получился весьма большим и увесистым

Что касается системы охлаждения – она работает достаточно тихо, и, в целом, справляется с задачей, несмотря на то, что в некоторых местах ноутбука при той же загрузке требовательными играми происходит весьма ощутимый локальный нагрев, в том числе, греется материал корпуса в промежутках между клавишами, что хорошо ощущается при прикосновениях пальцами.

Стоит мне уже как-то закругляться с данным обзором, в целом скажу, что ноутбук HP ENVY Laptop 15-ep0039ur мне однозначно понравился. Во всяком случае, я не нашёл чего-то, что бы меня раздражало. Данная машинка позиционируется как достаточно компактное и мобильное решение, тем не менее, умея по-настоящему порадовать и очень неплохой производительностью в играх. Поэтому, единственным более-менее объективным недостатком HP Envy 15 можно считать его цену, составляющую более 130 000 рублей в рознице на российском рынке, что не получится назвать гуманным. Тем не менее, в ассортименте продуктов HP можно найти и подобные ноутбуки с более скромными характеристиками при гораздо более демократичном ценнике, составляющем уже около 75 000 рублей. Например, семнадцатидюймовый HP Envy 17-cg1014ur. В целом же, если позволяет бюджет, то и HP Envy 15-ep0039ur станет почти идеальным выбором для большого спектра сценариев использования.