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Nacvark
В Африке начали строительства газопровода протяжённостью 4 128 км для поставок газа в Европу
Среди участников проекта – Алжир, Нигер и Нигерия
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Нигерия, Нигер и Алжир продвигают строительство Транссахарского газопровода, который должен связать газовые месторождения Нигерии с европейским рынком через территорию Нигера и алжирскую экспортную инфраструктуру. Проект протяжённостью около 4 128 км рассчитан на поставку до 30 миллиардов кубометров природного газа в год. Источник изображения: Gemini AIРаботы уже начались на алжирском участке, а Нигер планирует приступить к строительству своей части в начале 2027 года. Маршрут газопровода должен пройти от Варри на юге Нигерии до газового хаба Хасси-Р’Мель в Алжире. Оттуда сырье можно будет направлять по действующей сети к средиземноморским терминалам и трубопроводам, обслуживающим Европу.

Алжирский участок будет примерно 1 210 километров – от границы с Нигером до Аулефа на юге страны. Значительная часть инфраструктуры в Алжире уже существует, что снижает объём необходимых новых работ. Проект получил дополнительный импульс после того, как страны Европы начали заботиться о диверсификации цепочки поставок энергоносителей.

Алжир уже обеспечивает около 12% импорта газа Европой, но расширение инфраструктуры позволит нарастить поставки в том числе нигерийского газа. Пока сложно говорить, удастся ли странам Африки найти инвесторов и завершить реализацию проекта.

#европа #африка #нигер #нигерия #алжир
Источник: africa.businessinsider.com
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