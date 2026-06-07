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Nacvark
The Guardian: Disneyland в Париже не окупил себя за 34 года существования
При этом финансовые показатели управляющей компании выглядят достаточно сильно
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Компания Disney за 34 года так и не вернула значительную часть инвестиций в Disneyland в Париже. Как сообщает издание The Guardian, проведя собственный анализ, дефицит вложений компании в парижский курорт составляет около 4,2 миллиардов евро, несмотря на рекордную выручку и примерно 16 млн посетителей в год.Источник изображения: Gemini AIПарк открылся в 1992 году и сейчас включает два тематических парка, включая Disney Adventure World, где недавно стартовало крупнейшее расширение с зоной по мотивам «Холодного сердца». При этом финансовые показатели парка выглядят сильно: за 2025 год выручка управляющей компании составила рекордные 4 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании почти утроилась – до 304 миллионов долларов.

Нюанс в том, что причиной дефицита являются многолетние убытки. За всю свою историю парижский Disneyland выходил в прибыль только 13 раз, то есть большую часть времени был убыточен. Совокупные потери достигли примерно 3,7 миллиардов долларов.

Причём проблема находится в корне проекта: Disney изначально не владела управляющей компанией полностью, поскольку акции находились у публичных инвесторов, а строительство происходило за счёт банковских кредитов. Спад туризма из-за пандемии и проблем национальной безопасности в 2015 году также сыграл свою роль.

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По подсчётам The Guardian, в проект было вложено порядка 6,8 миллиардов долларов, а прямой возврат через дивиденды, продажу доли, роялти и управленческие платежи пока не покрыл эти расходы.

#франция #disney #париж
Источник: theguardian.com
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