В первой части статьи я писал о самых популярных игровых приставках за прошедший год по версии аналитиков Яндекс.Маркета, а во второй части материала мы поговорим о самых популярных играх за этот период. Напомню, что речь не идет о 2019 или начавшемся 2020 году как таковых, а имеется в виду отрезок времени, прошедший с июня прошлого года. Также стоит отметить то, что в качестве меры "популярности" использовались данные по количеству запросов в сервисе Яндекс.Маркет и переходов на страницы магазинов. В данном рейтинге участвовали проекты как эксклюзивные только для консолей, так и доступные на ПК.

Итак, поехали - начинаю оглашать весь список!

Первое место заняла очередная ежегодная инкарнация бескомпромиссного футбольного симулятора FIFA – FIFA 20 . Современные игроки, особенно консольщики, любят данную серию, а вот раньше, во времена SEGA MegaDrive, спортивные симуляторы популярностью не пользовались.

Второе место досталось Red Dead Redemption 2 - про её успехи на консолях знают все, а вот какую роль на общий рейтинг оказал релиз на ПК, сильно ожидаемый, но встреченный весьма прохладно в силу плохой оптимизации (читай - высоких системных требований) и обилию багов, не сообщается.

Третье место заняла Grand Theft Auto V , популярная на всех игровых платформах, на которых она выходила и занимающая почетные строчки во всех игровых хит-парадах уже далеко не первый и не второй год.

На четвертом месте оказался Minecraft , чей феноменальный успех мне не совсем понятен. Возможно, благодаря тому, что я в него никогда не играл.

На пятом месте расположился Death Stranding - известный проект от Хидео Кодзимы, получивший культовый статус ещё задолго до своего релиза. Стоит отметить, правда, явную завышенность ожиданий, которая часто дает о себе знать в таких случаях. Многие из тех, кто не понимали смысла игры до её выхода, не поняли его и после. Среди моих знакомых преобладают те, кто говорит, что Death Stranding - это скучная игра с унылым геймплеем, вместо того, чтобы продолжает говорить, что Кодзима – гений. Но, так или иначе, проект гения занимает пятое место нашего сводного хит-парада не смотря на свою эксклюзивность для PlayStation 4.

Шестое место заняла Days Gone , что весьма похвально, особенно в силу того, что проект также как и предыдущий эксклюзивен для PlayStation 4, что накладывает значительное ограничение на охват аудитории игроков.

На седьмом месте расположилась игра с длинным названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild – проще говоря, очередной проект из мега-популярной и очень старой серии «Зельда». Проект эксклюзивен для пары платформ от Nintendo, но это не помешало ему попасть в топ-10 игр года со всех игровых платформ, кроме смартфонов. Давайте просто похлопаем и будем оглашать список дальше!

На восьмом месте игра про известного супер-героя, пришедшего к нам из комиксов и мультфильмов детства. Но не Бетмена, а Человека-Паука. Если более конкретно, то речь идет о игре Spider-Man 2018 года выпуска. Что также не мешает игре попасть в топ-10 и этот факт говорит о том, что её разработчики достойны уважения.

На девятом месте – прошлогодняя FIFA 19. Тут можно обойтись без комментариев. И без отдельного скриншота.

Замыкает список лидеров God of War . Для перезапуска известной серии слешеров в новом скандинавском сеттинге хватило десятого месте хит-парада, что даже несколько странно, учитывая исключительно положительные отзывы игроков и высокие оценки со стороны прессы.

Итак, наш хит-парад выглядит таким образом:

1. FIFA 20

2. Red Dead Redemption 2

3. Grand Theft Auto V

4. Minecraft

5. Death Stranding

6. Days Gone

7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

8. Spider-Man (2018)

9. FIFA 19

10. God of War

Если говорить о жанровых предпочтениях, то наибольший интерес пользователи проявляли к различным экшенам - им досталось примерно 35% пользовательских запросов, при этом шутерами интересовались только 9% пользователей, а доля спортивных симуляторов была немного выше – 10%.

Стоит отметить, что данный рейтинг не может полностью отображать реальную популярность тех или иных игр за данный отрезок времени в целом, а только тех, которые продаются на физических носителях в виде кодов для загрузки и т.п. В данном рейтинге автоматически не участвовали многочисленные популярные мультиплеерные условно-бесплатные проекты, игры, которые распространяются исключительно через магазины цифровой дистрибуции и так далее.