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"Зато читал Адама Смита

И был глубокой эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет."

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А.С. Пушкин

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Домашняя бухгалтерия. Секреты экономии.

Часть 1. Как правильно тратить деньги.

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Не хочется использовать уже затертое до дыр слово лайфхак, пожалуй, лучше определю жанр этих заметок как полезные советы. Для многих они покажутся элементарными, а мои пояснения ненужными (мол итак все понятно), но как ни странно, многие не использует большинство из этих приемов в своей жизни. Поговорим сначала о том, как более экономно тратить деньги.

1. Кешбэк

Начнем с самого простого и почти повсеместно используемого инструмента экономии. Итак, кешбэк (КБ) - это возврат покупателю части межбанковской комиссии и процента с продаж от магазинов-партнеров. Обычно он составляет 1-3% от стоимости всех покупок и до 5% на выбранные категории товаров. Возврат бывает деньгами, баллами(бонусами) и всякой экзотикой (например, милями для авиаперелетов). Деньги конечно лучше всего, но если более высокий процент предлагается баллами, то надо просто оценить их ликвидность. Если вы можете легко потратить баллы по номиналу на обычные покупки, уменьшив расход денег, то это вполне достойный вариант.

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2. Карты лояльности магазинов и торговых площадок

С ними все просто и общеизвестно. Позволяют покупать некоторые товары по "клубной" более низкой цене и накапливать бонусы/баллы за покупки (обычно порядка 1% от цены покупок). Этими бонусами можно частично оплачивать дальнейшие покупки. Хочу только предупредить – не стоит накапливать крупные суммы баллов. Во-первых, они сгорают спустя какое-то время, а во-вторых, (самое главное!) – их легко у вас могут украсть злоумышленники (речь идет о сетевых супермаркетах). Дело в том, что бонусы привязаны к номеру вашей карты лояльности и чаще всего ничем не защищены. Стоит взять номер вашей карты (сфотографировав или просто перебором), сгенерировать штрих-код и показать его на экране смартфона кассиру и ваши бонусы уже не ваши. Дело с этим обстоит настолько плохо, что номера карт лояльности с большим балансом даже продаются на черном рынке через Телеграм. Это касается не всех карт лояльности, но многих. Советую чаще списывать баллы и держать баланс на нуле.

3. Кешбэк-сервисы для покупок через интернет

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Позволяют дополнительно к КБ от банков сэкономить 0.5-10% (иногда больше) при покупке на некоторых интернет-площадках. Их легко найти через поисковые системы. Они получают комиссионные от торговых площадок за привлечение покупателей и делятся ими с покупателями. Все что надо сделать – это зарегистрироваться в сервисе и перейти к покупкам на сайт продавца по специальной ссылке. Если все сделать правильно, то КБ будет накапливаться на вашем аккаунте. Затем его можно вывести на карту, либо на телефон.

4. Кредитка или дебетовая карта?

Советую использовать при оплате текущих расходов кредитные карты (имеются противопоказания. О них в конце пункта). Много лет назад, когда впервые столкнулся с ними, то испытал какой-то иррациональный страх. Виделось, что я просрочил платеж, меня штрафуют, портится моя репутация (кредитная история). Потом страх прошел и я понял, что это просто небольшой дополнительный доход, особенно заметный в подобное время, когда ставки по вкладам превышают 20%. Чтобы не быть голословным, «поверим алгеброй гармонию» (С) такого подхода. Допустим в банке у вас есть накопительный счет под 22% годовых (накопительный – значит вы можете снимать деньги и пополнять счет когда угодно, не теряя процентов). И есть кредитная карта с типовым грейс-периодом 50 дней (беспроцентное погашение кредита). Сценарий использования кредитки самый простой: оплата всех товаров и услуг с последующим погашением задолженности с накопительного счета в последний день расчетного периода. Таким образом, деньги, что вы уже потратили на покупки, магазинам заплатил ваш банк, а ваши деньги не просто лежат на вашем накопительном счете, они работают - выдают 22% годовых. И какой же конкретный выигрыш от этого? Пусть наши типовые расходы R распределены равномерно по времени. Вы единовременно гасите накопившиеся за месяц долги через 50 дней после начала их сбора. Ваш долг банку будет равномерно меняться от (20/365)*R (после погашения задолженности) до (50/365)*R (к концу расчетного периода) . Средний долг будет составлять G=(35/365)*R. Но долг банку – это дополнительные деньги на вашем накопительном счете, с которого идет ваш доход D=22%*G/R=2.1%. Ваши сэкономленные деньги работают!

Теперь о противопоказаниях… Если у вас нет денежного резерва хотя бы на пару месяцев и вы не сводите баланс доходов и расходов в плюс, или если вы забывчивы, или так загружены делами, что некогда вспомнить о сроке платежа, то лучше забудьте о кредитных картах. Вместо маленького, но стабильного плюса, вы получите здоровенный минус для вашего бюджета. И ни в коем случае, не используйте кредитную карту вместо полноценного кредита! Это худший вариант займа денег. Хотите купить дорогой холодильник или телевизор, а средств не хватает? Покупайте в рассрочку по схемам 0-0-12 или просто возьмите кредит в банке. Там хоть проценты будут божеские по сравнению с процентами кредитки. Кредитка хороша для тех, кто закрывает долг в грейс-период без процентов!

Суммарный доход по п.п. 1-4, хоть и не очень большой, но стабильный и не требует особых усилий и времени. Значительно больше можно сэкономить, используя разного рода акции магазинов и служб доставки. Оборотная сторона этого – время, потерянное на поиск скидок. Каждый для себя определяет сам – что для него важнее.

И напоследок просто совет вне всякой нумерации

Что делать, когда валюта резко подорожала, рубли обесценились, а цены растут?

Если бы у меня был дар предвидения, то стоило заранее перевести рублевые накопления в валюту, а сейчас сконвертировать ее обратно в рубли, положить под высокий процент и погладить себя по головке – какой я умный. Но я таковым не оказался, да и машины времени (чтобы перенестись в недавнее прошлое) у меня тоже нет, поэтому я просто фиксирую потери и вырабатываю планы на будущее.

Что, по-моему, сейчас не стоит делать, касаемо покупок…

Покупать валюту. Она на максимуме. Обычно после подобных скачков следует хотя бы небольшая коррекция вниз. Набирать впрок всякую бытовую технику, особенно в промышленных количествах.

Техника быстро устаревает, теряет гарантию, дешевеет. У нее низкая ликвидность, особенно при продаже от частных лиц. Но если у вас и так было запланировано какое-то обновление и вы найдете нужный товар по еще старой (или почти старой) цене, то конечно есть смысл в покупке.

P.S. Насчет продолжения… Если первая часть советов относится к тому как экономно тратить деньги, то во второй части я собираюсь обсудить как их правильно сохранить (а по возможности преумножить).