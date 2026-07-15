Разные электрические приборы потребляют разное количество электроэнергии. Как правило, мощность указана на этикетке с характеристиками конкретного электрического устройства, но соответствует ли она действительности? А что, если прибор имеет переменный уровень мощности? Ситуации бывают разные, как и приборы, поэтому следует иметь ваттметр под рукой для точного определения потребляемой мощности устройства.

Сейчас у нас в обзоре бюджетный ваттметр EMG-17. Это устройство я уже использовал некоторое время, перед тем как начинать обзор, поэтому в обзоре не увидите защитной плёнки на дисплее (защита во время транспортировки). Так обзор будет более честным, так как устройство не новое сразу после распаковки, а уже бывшее в использовании.

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Начнём с руководства пользователя. Первые разделы рассказывают о приборе: что это такое, для чего используется и каковы его особенности. Всё изложено кратко и понятно. На этой же стороне развёрнутого листа расположена инструкция по эксплуатации в таком же кратком и понятном виде.

С другой стороны листа расположены советы по безопасности и технические характеристики устройства. Тут же приведена наглядная иллюстрация прибора и описание всех кнопок управления. Всё написано чётко и по делу. Моё уважение и почтение за то, что никто не пытается лишить меня всех прав и возможностей бесконечными запретами на ремонт и обслуживание устройства, а также за отсутствие какого-либо абсурдного бреда с гарантийными условиями.

Видно, что шрифты какие-то китайские, местами лишние пробелы, но я не считаю это проблемой. Я сейчас проявляю уважение не за фантики, а за содержание.

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Кто-то скажет, мол, устройство без гарантии — и это якобы очень плохо. Но я больше уважаю условного дядюшку Ли из Китая, чем гарантийные талоны, написанные таким образом, что там одни запреты и никакой гарантии по факту.

Безусловно, дешёвые товары не могут быть максимально качественными, но производители из Китая знают толк в производстве. Да, у прибора есть свои недостатки, но тут важнее не сами недостатки, а то, как они отражаются на использовании.

Начнём с того, что устройство способно запоминать последние показания благодаря встроенному аккумулятору. Сохранённые показания можно посмотреть, даже если ваттметр не подключен к сети. Для сброса предусмотрена специальная кнопка, правда, её можно нажать только чем-нибудь тонким, вроде зубочистки. Это называется хорошим пользовательским опытом, потому что случайно сбросить показания гораздо хуже, чем искать подходящий предмет для нажатия на кнопку.

Прибор достаточно чувствителен, чтобы обнаружить нагрузку примерно 0,7 Вт и выше. Если проверяемое устройство хорошо спроектировано и находится в спящем режиме, потребляя менее 0,7 Вт, то ваттметр его не сможет обнаружить. Это не является недостатком, а просто полезная информация об устройстве.

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Также можно заметить, что обозреваемый ваттметр показывает не только текущее напряжение и силу тока, но и способен определять коэффициент мощности. Если умножить силу тока на напряжение сети, то мы получим 7,5 Вт потребляемой мощности зарядным устройством, которое прямо сейчас заряжает настольную аккумуляторную лампу. Но ваттметр в разделе потребляемой мощности отображает именно активную мощность, без учёта реактивной составляющей. Именно активную мощность должны измерять счётчики электроэнергии в частных домах и квартирах. Тем не менее это может немного сбить с толку, когда кто-то вручную пересчитает исходные данные, позабыв про коэффициент мощности.

Если говорить простым языком, то в идеале коэффициент мощности должен стремиться к единице. Также важно отметить, что у электродвигателей коэффициент мощности редко бывает близок к единице, потому что это по большей части индуктивная нагрузка. Поэтому не нужно беспокоиться, если вдруг коэффициент мощности далёк от единицы. Это нормально, в зависимости от типа нагрузки.

Давайте приступим к экспериментам с компьютерным железом. Есть у меня тут под рукой блок питания 1997 года выпуска CWT-235ATX. Включаем в розетку и получаем коэффициент мощности на уровне 0,54, а потребление активной мощности в выключенном состоянии — на уровне 2,4 Вт. Выглядит страшно, ведь БП ни к чему не подключен, а уже потребляет ток.

Но нюанс заключается в линии питания 5VSB, работающей постоянно и обеспечивающей компьютер дежурным напряжением. В том числе благодаря такой линии питания вы можете подключить к выключенному компьютеру USB-штекер и поставить смартфон на зарядку. Правда, такой старый блок питания не рассчитан на такое использование в выключенном состоянии, и вряд ли получится с его помощью зарядить смартфон.

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Включаем старый БП перемычкой между зелёным и чёрным проводами на колодке подключения системного блока. Потребление возросло почти до 8 Вт, однако коэффициент мощности весьма низок без нагрузки. Да, там включился вентилятор активного охлаждения внутри блока питания, но потребляет он весьма мало энергии, как можно заметить.

А потом я взял элемент Пельтье и подключил его к линии питания 12 вольт. Коэффициент мощности блока питания сразу подскочил до единицы, а потребление поднялось до 60 Вт и начало постепенно снижаться по мере нагрева элемента.

В процессе я случайно замкнул выводы блока питания и он благополучно ушёл в защиту. Вроде бы и 29 лет блоку питания, а до сих пор отлично работает. Это вам не современная техника с вложенными закладками запланированного устаревания.

Ради интереса подключил Пельтье к шине 5 вольт: уровень потребления достиг стабильных 22 Вт, и сам элемент работает в таком режиме гораздо эффективнее, чем от 12 вольт. Но пора бы отложить старый БП в сторону и вернуться к обзору ваттметра.

Корпус ваттметра держится на трёх саморезах и внутренних защёлках. Дисплей является отдельным модулем с микросхемой под чёрным компаундом. Некоторые критикуют подобную упаковку микросхем, якобы они быстро выходят из строя и недолговечны. Но я не вижу в таких «каплях» проблемы. Это проверенный временем, надёжный способ удешевить технику. Ровно таким же компаундом залиты и микросхемы с железными ножками для пайки. Разница лишь в том, на какой основе размещён кристалл микросхемы.

Да, бывают неудачные экземпляры, но в норме такие микросхемы переживут нас всех, если не деградируют кристаллы или если они не будут разрушены физически или химически. И да, именно в этой микросхеме, судя по всему, находится логический процессор. Так что это не просто контроллер дисплея. Но тут могу ошибаться без конкретной схемы устройства, хотя бы приблизительной.

Вторая плата выглядит пустой, но это обманчиво. Сразу мы видим никель-кадмиевый аккумулятор. Именно благодаря ему прибор запоминает данные и работает в автономном режиме. Однако он также является точкой отказа. Такие аккумуляторы, в отличие от литиевых, имеют свойство корродировать и протекать, когда вырабатывают свой ресурс. Хотя бы раз в год устройство придётся разбирать, чтобы следить за состоянием аккумулятора и по необходимости заменить его на подходящий по размеру литиевый. Или вообще удалить его, ценой потери части функционала устройства по запоминанию показаний.

На обратной стороне платы разместилась вся электроника, необходимая для измерений. Тут не к чему придраться, особенно учитывая стоимость устройства в районе 10$. Сделано достойно.

Среди бесполезных для меня функций есть автоматический расчёт стоимости потреблённой электроэнергии. У меня не возникло никаких проблем с программированием конкретной стоимости за киловатт-час.

Среди явных недостатков можно отметить плохой угол обзора ЖК-дисплея при взгляде на него сверху. Но опять же, хотите дисплей более высокого качества — доплатите ещё три стоимости устройства. Почему-то люди, жалующиеся на такие недостатки, не купили устройство в три раза дороже, чтобы дисплей там оказался более качественным.

Да, недостаток есть, но он абсолютно оправдан. Более того, дисплей здесь далеко не самого худшего качества. Он отлично читается с трёх сторон из четырёх, а это назвать плохим точно нельзя.

Единственное, мне не понравился расчёт стоимости: логично было бы стоимость разместить в разделе потреблённой электроэнергии, а не в разделе текущего уровня потребления. Но, опять же, на это могли быть свои технические причины.

В целом обзор уже можно считать завершённым, но давайте возьмём в руки более профессиональное оборудование и сравним показания.

Если грубо посчитать, основываясь на показаниях стороннего мультиметра, то мы имеем почти 9 Вт потребляемой мощности. Но важно понимать, что мультиметр не различает активную и реактивную мощность, в отличие от рассматриваемого ваттметра.

Если верить показаниям ваттметра, то полная потребляемая мощность составляет 13 Вт, а активная — почти 8 Вт. Прибор показывает на 1 Вт меньше того, что я намерял сторонним мультиметром. Но опять же, мультиметр работает довольно грубо, в отличие от ваттметра. У дешёвого жёлтого прибора разброс показаний напряжения вообще достигает 242–247 вольт, когда на самом деле в сети сейчас 239–240 вольт.

Так что к точности измерений ваттметра у меня нет претензий. Ну и в завершение я проверил, сколько энергии потребляют разные бытовые приборы. Начнём с бюджетной индукционной плитки, находящейся в режиме ожидания. В таком режиме она потребляет порядка 35 Вт реактивной мощности и чуть больше 1 Вт активной.

Хотя квартирный счётчик должен учитывать только активную нагрузку, реактивная всё же никуда не исчезает и нагружает электропроводку. В масштабе одного устройства нет ничего страшного, но если таких условных плиток будет несколько десятков, то реактивная мощность уже достигнет приличных величин. Именно поэтому энергокомпании учитывают полную мощность при выставлении счетов производственным объектам, так как там реактивная составляющая может быть довольно внушительной.

Также можно заметить, что плитка потребляет заявленную мощность в режиме 1000 Вт, но в режиме 1800 Вт реальное потребление ограничивается уровнем 1370 Вт. Сейчас установлена кастрюля из нержавеющей стали с толстым дном, предназначенным для индукционных плит. С более тонкими кастрюлями мощность падает примерно до 1350 Вт. В любом случае индукционная плита у меня не выдаёт заявленных характеристик. Без ваттметра это было бы сложнее проверить, а нюанс с реактивной мощностью — и подавно.

Теперь проверим мультиварку. В режиме ожидания имеем чуть больше 2 Вт полной мощности и меньше 1 Вт активной. Это отличный результат, учитывая потери на внутреннем блоке питания мультиварки и затраты на подсветку дисплея.

Включаю нагревательный элемент и получаю потребление в районе 1000 Вт. И не спрашивайте, почему я смог включить нагрев при отсутствующей кастрюле. Я и сам не знаю, но могу предположить, что датчик наличия кастрюли игнорируется, если принудительно включить подогрев.

Следующей подопытной у нас будет электрическая печь с двумя нагревательными элементами. Нижний рассчитан на 230 вольт и 900 Вт. Верхний рассчитан на 700 Вт при таком же напряжении. Знающий закон Ома без труда рассчитает рабочий ток, хотя это нам сейчас и не нужно.

Так как напряжение в розетке немного выше расчётного, нижний нагреватель фактически потребляет 960 Вт вместо заявленных 900 Вт. Опять же, привет, закон Ома.

Верхний элемент тоже имеет повышенное потребление. Разумеется, это сказывается на ресурсе нагревателей.

Ну и напоследок проверим пылесос. В нагрузке обнаружено несколько процентов реактивной составляющей. Но это вполне нормально для электродвигателей. Я ожидал увидеть результаты похуже. Заодно немного убрался в помещении, раз уж достал пылесос. Насосало так, что забились все основные фильтры в колбе циклона.

Что же, на этом можно завершить обзор бюджетного ваттметра. Это тот самый прибор, который следует иметь в каждом доме. Да, дисплей плохо виден, если смотреть на него сверху, но этот недостаток полностью оправдан стоимостью бюджетного устройства. Тем более дисплей сам по себе весьма достойного качества.

Ну и моё почтение за грамотное руководство пользователя, где чётко и по делу расписана полезная информация об устройстве и технике безопасности, без запретов и ущемления прав.

Правда, к никель-кадмиевому аккумулятору есть некоторые вопросы: за ним нужно следить, чтобы он не потёк, когда выйдет из строя. Но это уже нюансы технического обслуживания. Тем более никто не запрещает пользователю самостоятельно разбирать, осматривать и ремонтировать устройство. Такое я уважаю.

Да, не все достаточно компетентны, чтобы провести осмотр и ремонт при необходимости, но я уверен: рукастые друзья, владеющие паяльником, соседи или мастерские есть почти везде, чтобы заменить или вообще удалить вышедшую из строя «батарейку». Тем более не факт, что она выйдет из строя с какими-либо последствиями.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.