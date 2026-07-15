Инженеры Samsung готовят разные прототипы с целью снижения производственных затрат

В интернете появилась первая информация о внешнем виде модуля задних камер смартфона Samsung Galaxy S27 Ultra. До появления устройства остаётся минимум полгода, поэтому невозможно утверждать с полной достоверностью, что дизайн является окончательным. Прежние слухи говорили о том, что сзади будут находиться три камеры.

Инсайдер Lanzuk сообщил, что фанатские изображения с простой горизонтальной компоновкой трёх камер не соответствуют реальному дизайну устройства. По его сведениям, переход от четырёх камер к трём не означает применение другого расположения модулей.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

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По мнению инсайдера, инженеры и дизайнеры Samsung готовят разные прототипы с целью найти оптимальное расположение камер для снижения производственных затрат. Если они окажутся неудовлетворительными, расположение задних камер могут оставить как в Galaxy S26 Ultra.

В новом аппарате ожидается основная камера с разрешением 200 Мп на основе нового сенсора. Будет установлена сверхширокоугольная камера 50 Мп с автофокусом и телеобъектив с таким же разрешением и пятикратным оптическим зумом. Разрешение передней камеры может составить 16 Мп, а сенсор в ней может быть квадратным.