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kosmos_news
При поиске в Google фильма «Одиссея» на экране появляется анимация с троянским конём
Незадолго до премьеры фильма Кристофера Нолана Google подготовила сюрприз для пользователей интернета: после ввода названия фильма в поисковую систему на экране появляется анимация, отсылающая к сюжету картины.
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Весь мир находится в ожидании премьеры нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея», который выходит в прокат 17 июля. В России премьера фильма в рамках «предсеансового обслуживания» ожидается 23 июля. Многие пользователи хотят узнать больше о фильме перед просмотром. Тех, кто введет слово «Одиссея» в Google, может ждать сюрприз.
Изображение: нейросеть qwen

После ввода слова «Одиссея» в поисковую строку Google внизу экрана появится лошадь в жёлтом круге (это можно сделать как на компьютерах, так и на мобильных устройствах).Источник: скриншот Google

При нажатии на значок в центре экрана появится изображение деревянного троянского коня. Само по себе он ничего не сделает — как только картинка станет видна в центре экрана, нужно на нее нажать. Затем из коня выпрыгнет греческий воин. Но это ещё не всё.
Источник: скриншот Google

Можно нажимать на лошадь несколько раз. В зависимости от количества кликов, число солдат, которые выпрыгивают из конструкции, увеличивается. По мере прокрутки страницы вниз фигуры будут «уносить с собой» последующие статьи и сегменты, пока страница Google не станет полностью пустой.

Фильм Нолана «Одиссея» рассказывает о многолетних странствиях Одиссея, царя Итаки (роль которого в фильме исполнил Мэтт Дэймон), возвращающегося домой после Троянской войны. Тем временем его жену Пенелопу (Энн Хэтэуэй) преследуют женихи, во главе с амбициозным и коварным Антиноем (Роберт Паттинсон). Сын Одиссея, Телемах (Том Холланд), верит, что его отец всё ещё жив.

#google #кино #фильм #одиссея
Источник: x.com
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