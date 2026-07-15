Металлоконструкции «Паутина» способны выдерживать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов и могут монтироваться на объектах любой сложности.

На региональной миссии Госкорпорации Ростех в Тверской области состоялась презентация комплексной системы защиты от БПЛА. Разработка под названием «Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, предназначенные для охраны нефтехранилищ, электроподстанций, топливных терминалов и складов. Изделие создано «РТ-Проектные технологии» совместно с компанией «Стандарт Электрик».

Изображение: ChatGPT

В базовой комплектации конструкция способна остановить беспилотник массой до 200 килограммов, движущийся со скоростью 250 километров в час. При необходимости защита может быть усилена без дополнительных разработок. «Паутина» подходит для объектов высотой более 25 метров и любой площади. Система прошла натурные проверки на сейсмологическую устойчивость, в настоящее время продолжаются испытания на стойкость к попаданию дронов различных типов.

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Конструкция состоит из несущих колонн, силовой сети и опор. Все соединения выполняются на болтах — сварка не требуется, что позволяет вести монтаж в стеснённых условиях и при повышенной пожароопасности. Это ускоряет установку, снижает затраты и повышает безопасность работ. Металлоконструкции получают антикоррозийную защиту методом горячего цинкования, что исключает необходимость покраски при монтаже и в процессе эксплуатации.

Заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров отметил, что вместе с другими антидроновыми решениями — системами радиоэлектронного подавления и средствами кинетического поражения — «Паутина» обеспечивает высокую надёжность защиты гражданских объектов. Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков добавил, что в стоимость продукта включён полный пакет проектной документации. В настоящее время система уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса.