Издание «Известия» со ссылкой на участников рынка мобильных устройств сообщает о сокращении ассортимента доступных в магазинах смартфонов. Во втором полугодии от производителей ждут более редких релизов. Пострадают в первую очередь модели с низкой рентабельностью, которые выпускают в небольших количествах.
Поставщикам приходится менять планы с целью избежать накопления складских запасов. Представители «Марвел-Дистрибуции» рассказали, что объёмы поставок смартфонов на российский рынок значительно сократились. Розничным сетям необходимо будет тщательно анализировать прибыль от продажи той или иной модели, делая ставку на наиболее выгодные модели.
Зарубежные источники ранее сообщали, что китайский производитель Xiaomi перестанет выпускать смартфоны игровой серии Black Shark. Oppo и Vivo тоже собираются уменьшить объём производства. Если раньше серия смартфонов Realme P4 Lite состояла из трёх вариантов, то теперь их предлагается только две. В RWB полагают, что ассортимент в ближайшее время уменьшится на 10–20%.
Для покупателей альтернативой может стать вторичный рынок. Эксперты Avito полагают, что смартфон в хорошем состоянии стоит на 30–40% меньше по сравнению с новым экземпляром.
Причиной спада на рынке мобильных устройств является сегмент искусственный интеллект, который забирает себе подавляющую часть чипов памяти. Помимо памяти, у смартфонов примерно на 70% подорожали дисплеи и на 10% — процессоры.
По итогам года прогнозируется снижение объёма поставок на 10–12%, тогда как среди аппаратов не дороже $400 спад может превысить 20%.