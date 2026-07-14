Причиной является мировой дефицит памяти и снижение прибыльности производства смартфонов

Издание «Известия» со ссылкой на участников рынка мобильных устройств сообщает о сокращении ассортимента доступных в магазинах смартфонов. Во втором полугодии от производителей ждут более редких релизов. Пострадают в первую очередь модели с низкой рентабельностью, которые выпускают в небольших количествах.

Поставщикам приходится менять планы с целью избежать накопления складских запасов. Представители «Марвел-Дистрибуции» рассказали, что объёмы поставок смартфонов на российский рынок значительно сократились. Розничным сетям необходимо будет тщательно анализировать прибыль от продажи той или иной модели, делая ставку на наиболее выгодные модели.

Изображение: ChatGPT

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Зарубежные источники ранее сообщали, что китайский производитель Xiaomi перестанет выпускать смартфоны игровой серии Black Shark. Oppo и Vivo тоже собираются уменьшить объём производства. Если раньше серия смартфонов Realme P4 Lite состояла из трёх вариантов, то теперь их предлагается только две. В RWB полагают, что ассортимент в ближайшее время уменьшится на 10–20%.

Для покупателей альтернативой может стать вторичный рынок. Эксперты Avito полагают, что смартфон в хорошем состоянии стоит на 30–40% меньше по сравнению с новым экземпляром.

Причиной спада на рынке мобильных устройств является сегмент искусственный интеллект, который забирает себе подавляющую часть чипов памяти. Помимо памяти, у смартфонов примерно на 70% подорожали дисплеи и на 10% — процессоры.

По итогам года прогнозируется снижение объёма поставок на 10–12%, тогда как среди аппаратов не дороже $400 спад может превысить 20%.