Их обвиняют в содействии хакерской деятельности

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против трёх граждан России, которых американские власти считают причастными к предоставлению инфраструктуры для программ-вымогателей и других масштабных кибератак на критически важные объекты США. Одновременно Государственный департамент объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение подозреваемых или поможет предотвратить их деятельность. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо версии следствия, обвиняемые обеспечивали работу так называемого специализированного хостинга, устойчивого к блокировкам и запросам правоохранительных органов, которым активно пользовались хакеры и другие злоумышленники. Следствие утверждает, что через подконтрольные им компании Media Land и ML.Cloud они предоставляли серверную инфраструктуру для проведения атак с использованием программ-вымогателей, распространения вредоносного программного обеспечения и других киберопераций.

В Министерстве юстиции США утверждают, что услугами этой инфраструктуры пользовались хакеры, которые впоследствии устраивали кибератаки на американские банки, больницы, школы, государственные учреждения и медиакомпании. Общий ущерб от этих кибератак оценили в десятки миллионов долларов.