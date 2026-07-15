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Тарифы на домашний интернет в России в 2026 году выросли на 8–20%
На фоне перебоев с мобильным интернетом домашний доступ в сеть стал дороже: тарифы выросли на 8–20 %
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В первой половине 2026 года в России произошло значительное увеличение стоимости услуг домашнего интернета. Так, тарифы выросли на 8–20 процентов, что значительно превышает показатели 2025 года, когда рост цен составлял 5–7 процентов. Как сообщает издание «Известия», повышение стоимости затронуло как крупных федеральных, так и региональных операторов связи.

Как сообщается, тенденция к росту стоимости услуг наблюдается по всей стране. В частности, в Волгоградской области провайдер Powernet уже повысил цены на свои услуги, в Ставропольском крае компания «Пост.Лтд» также увеличила стоимость своих услуг, а в Ростовской области оператор «Таймер» принял решение об индексации тарифов. Однако конкретные цифры, связанные с индексацией, в этих компаниях не раскрываются.

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Согласно опубликованной информации, федеральные участники рынка также провели переоценку стоимости своих услуг. При этом величина повышения тарифов варьируется в зависимости от региона и набора предоставляемых услуг. В среднем, рост цен составил от восьми до десяти процентов. Особенно заметным повышение тарифов стало у крупных операторов. Например, «Ростелеком» поднял цены на некоторые услуги примерно на 60 рублей, а «Эр-Телеком» (известный под брендом «Дом.Ру») — примерно на 100 рублей.

Кроме того, стало известно, что некоторые интернет-провайдеры отказались от ранее предоставляемой услуги бесплатного подключения и теперь взимают плату за неё. А по словам партнера Comnews Research Леонида Коника, в среднем по стране можно констатировать рост тарифов на домашний интернет на 20 процентов за последние шесть месяцев.

На ситуацию уже отреагировали профильные ведомства. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что они отслеживают экономическую обоснованность повышения тарифов и принимают меры в случае обнаружения нарушений. В Минцифры заявили, что они совместно с ФАС контролируют цены на услуги связи и проводят проверки, если есть подозрения в неправомерных действиях операторов.

Специалисты считают, что одной из причин увеличения популярности домашнего интернета стали регулярные отключения мобильного интернета, которые начались весной 2025 года. В некоторых регионах отключения продолжаются уже несколько недель, из-за чего домашний интернет стал для многих пользователей единственным стабильным способом доступа в интернет. По мнению некоторых аналитиков, именно высокий спрос мог стать причиной того, что провайдеры пересмотрели свою ценовую политику.

#мобильный интернет #провайдеры #домашний интернет #интернет дорожает #контроль цен #перебои связи
Источник: iz.ru
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