Зарплата директоров Nintendo складывается из трех компонентов: фиксированной ежемесячной выплаты, переменной части, привязанной к консолидированной операционной прибыли компании, и акций с ограниченным правом распоряжения в качестве долгосрочного стимула.

Японская корпорация Nintendo опубликовала годовой финансовый отчет за 2026 год, в котором зафиксированы размеры вознаграждения высшего руководства. Согласно официальному документу, суммарный доход президента компании Сюнтаро Фурукавы за прошедший финансовый год составил 318 млн иен, или около 2,00 млн долларов США. Общие выплаты четырем главным руководителям достигли отметки в 6,24 млн долларов. После публикации данных тема активно обсуждалась на Reddit, где многие пользователи назвали уровень вознаграждения неожиданно низким по сравнению с оплатой труда руководителей крупнейших американских технологических и игровых компаний.

Источник: Nintendo

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Помимо Фурукавы, в отчете детализированы доходы других директоров. Сигэру Миямото, создатель франшиз Super Mario и The Legend of Zelda, заработал 1,54 млн долларов. Доход Синъи Такахаси зафиксирован на уровне 1,48 млн долларов, а Сатору Сибаты — 1,22 млн долларов. Показатели Такахаси и Сибаты включают как их оклады в качестве штатных сотрудников, так и выплаты за выполнение управленческих функций. Все данные в оригинальном отчете номинированы в японских иенах и приведены в долларах США для сопоставимости.

Публикация официальных финансовых показателей спровоцировала активное обсуждение на платформе Reddit. Пользователи охарактеризовали компенсации топ-менеджеров как на удивление скромные на фоне общих финансовых показателей корпорации. Участники дискуссии сравнили заработки руководства Nintendo с доходами генеральных директоров западных технологических и игровых компаний. Для сравнения, генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон за прошедший финансовый год получил вознаграждение в размере 30,53 млн долларов, включая выплаты акциями. Эта сумма почти в пять раз превышает совокупный доход четырех руководителей Nintendo. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заработал за тот же период около 96,5 млн долларов.

Источник: Nintendo

Важно отметить, что политика умеренных выплат топ-менеджменту в Nintendo обусловлена мерами по увеличению финансирования остального персонала. На 86-м ежегодном собрании акционеров, прошедшем в конце июня 2026 года, Сюнтаро Фурукава подтвердил курс компании на удержание квалифицированных кадров. Президент Nintendo напомнил о ранее проведенном повышении базовой заработной платы японских сотрудников на 10%, а также сообщил о дополнительных корректировках стартовых и базовых окладов, вступивших в силу в апреле 2026 года. Аудитория Reddit и отраслевые аналитики расценили контраст между низкими управленческими бонусами и планомерным ростом зарплат рядовых специалистов как фактор, обеспечивающий стабильность кадров корпорации.