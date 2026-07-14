Ученые из Китая разработали систему оптических соединений между вычислительными чипами. Прототип показал более чем стократное ускорение обработки данных при использовании примерно девятой части ресурсов коммерческого графического процессора.

Рост задач искусственного интеллекта требует не только более мощных процессоров, но и быстрой передачи данных между ними. Китайские специалисты предложили изменить способ связи между чипами, используя оптические технологии вместо обычных электрических соединений.

Изображение: Interesting Engineering

Разработанная в Пекинском университете система объединяет несколько вычислительных микросхем через встроенную оптическую сеть. По сути, она помогает быстрее передавать информацию между отдельными блоками, уменьшая задержки при выполнении задач ИИ.

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Основой платформы стал кремниевый фотонный приемопередатчик со скоростью 400 Гбит/с. Он переводит электрические сигналы в оптические и обратно. Вместе с ним работает оптический коммутатор 16×16, который распределяет данные между вычислительными узлами и обеспечивает общую пропускную способность до 6,4 Тбит/с.

Для проверки технологии команда использовала нейронную сеть из пяти слоев, которая выполняла задачу удаления шума с изображений. Каждый слой работал с отдельным вычислительным блоком, а данные передавались напрямую через оптическую сеть без повторного сохранения в памяти.

По результатам сравнения с коммерческим графическим процессором система обработала данные более чем в 100 раз быстрее, используя около одной девятой вычислительных ресурсов. Разработчики считают, что такой подход может помочь создавать системы ИИ с меньшими задержками и затратами энергии.