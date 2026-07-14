Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Китайская оптическая сеть для чипов ускорила ИИ-вычисления более чем в 100 раз
Ученые из Китая разработали систему оптических соединений между вычислительными чипами. Прототип показал более чем стократное ускорение обработки данных при использовании примерно девятой части ресурсов коммерческого графического процессора.
реклама

Рост задач искусственного интеллекта требует не только более мощных процессоров, но и быстрой передачи данных между ними. Китайские специалисты предложили изменить способ связи между чипами, используя оптические технологии вместо обычных электрических соединений.

 Изображение: Interesting Engineering

Разработанная в Пекинском университете система объединяет несколько вычислительных микросхем через встроенную оптическую сеть. По сути, она помогает быстрее передавать информацию между отдельными блоками, уменьшая задержки при выполнении задач ИИ.

реклама

Основой платформы стал кремниевый фотонный приемопередатчик со скоростью 400 Гбит/с. Он переводит электрические сигналы в оптические и обратно. Вместе с ним работает оптический коммутатор 16×16, который распределяет данные между вычислительными узлами и обеспечивает общую пропускную способность до 6,4 Тбит/с.

Для проверки технологии команда использовала нейронную сеть из пяти слоев, которая выполняла задачу удаления шума с изображений. Каждый слой работал с отдельным вычислительным блоком, а данные передавались напрямую через оптическую сеть без повторного сохранения в памяти.

По результатам сравнения с коммерческим графическим процессором система обработала данные более чем в 100 раз быстрее, используя около одной девятой вычислительных ресурсов. Разработчики считают, что такой подход может помочь создавать системы ИИ с меньшими задержками и затратами энергии.

#китай #искусственный интеллект #ии #графические процессоры #кремниевая фотоника #оптические чипы
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
AMD выпустила Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT в стиле игры Valorant
Видео с Galaxy Z Fold 8 Ultra демонстрирует почти незаметную складку на дисплее Samsung
Apple закончила разработку процессора M7 через полгода после готовности M6
Audi представила самый мощный гиперкар в своей истории, дизайн которого вызвал споры в интернете
Цены на DDR5 и SSD делают сборку ПК невыгодной — XDA назвали облачный гейминг разумной альтернативой
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
В Ростовской области во дворе частного дома полиция обнаружила нелегальную АЗС
«Ведомости»: продажи «Москвича» М70 и М90 оказались неудачными — продано всего 491 единица
Бывший продюсер Rockstar объяснил возможную причину задержки выхода GTA 6 на ПК
Ретрофутуристические часы G-Shock в коллекционном футляре-капсуле времени вдохновлены эрой 1960-х
Разъем питания видеокарты RTX 5090 расплавился, несмотря на систему защиты ASRock TempGuard
Keychron представила беспроводную механическую клавиатуру K5 Ultra с отделкой из дерева

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter