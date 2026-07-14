Ограничение со стороны принадлежащего Черногории оператора доменной зоны .me лишило работоспособности короткие ссылки мессенджера Telegram. Сервис WhoIs показывает, что домен получил статус serverHold, то есть он не подключён к глобальной системе DNS.
Таким образом, в браузере перестали открываться короткие ссылки на профили, чаты и каналы в Telegram. Речь не идёт о блокировке со стороны российских органов власти или провайдеров, как можно было бы подумать. Локальный кэш на устройствах позволяет некоторым пользователям переходить по ссылкам, но со временем эта возможность исчезнет.
Внутри мессенджера короткие ссылки продолжают работать. Также нет проблем в работе домена telegram.me из той же доменной зоны того же регистратора, как и у сайта telegram.org.
Администрация мессенджера пока хранит молчание относительно этой ситуации. Подобные случаи отключения от системы DNS обычно вызваны юридическими разногласиями, требованиями органов власти, техническими сбоями или внутренними проверками. Домен в любом случае закреплён за Telegram, поскольку его официальная регистрация продлится до мая 2035 года.