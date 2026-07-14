Сбой в работе зоны .me привел к недоступности сокращенных адресов для общения в популярном мессенджере

Ограничение со стороны принадлежащего Черногории оператора доменной зоны .me лишило работоспособности короткие ссылки мессенджера Telegram. Сервис WhoIs показывает, что домен получил статус serverHold, то есть он не подключён к глобальной системе DNS.

Таким образом, в браузере перестали открываться короткие ссылки на профили, чаты и каналы в Telegram. Речь не идёт о блокировке со стороны российских органов власти или провайдеров, как можно было бы подумать. Локальный кэш на устройствах позволяет некоторым пользователям переходить по ссылкам, но со временем эта возможность исчезнет.

Изображение: ChatGPT

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Внутри мессенджера короткие ссылки продолжают работать. Также нет проблем в работе домена telegram.me из той же доменной зоны того же регистратора, как и у сайта telegram.org.

Администрация мессенджера пока хранит молчание относительно этой ситуации. Подобные случаи отключения от системы DNS обычно вызваны юридическими разногласиями, требованиями органов власти, техническими сбоями или внутренними проверками. Домен в любом случае закреплён за Telegram, поскольку его официальная регистрация продлится до мая 2035 года.