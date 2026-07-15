Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
«АвтоВАЗ» планирует начать продажи новой Lada Niva Legend в конце августа
Трёхдверный автомобиль будет стоить от 1,419 млн руб.
реклама

В рамках технического семинара «АвтоВАЗ» было сказано, что продажи обновлённой модели Lada Niva Legend начнутся в конце августа, тогда как промышленное производство трёхдверной модели запланировано начать 20 июля. Последняя дата является шестидесятым днём рождения «АвтоВАЗ».

Представители российского автопроизводителя дали понять, что новый вариант Lada Niva Legend останется в прежней ценовой категории, оставшись наиболее доступным по цене среди моделей с постоянным полным приводом. Также модернизация не помешает этому автомобилю сохранить ценовое преимущество по сравнению с обновлённым вариантом Niva Travel, которую можно приобрести с конца 2025 года. Сейчас Lada Niva Legend продаётся в ценовом диапазоне 1,099-1,258 млн руб. Будущая модель станет доступна для приобретения по цене от 1,419 млн руб.

Изображение: Gemini

реклама

Этот автомобиль получит более современный мотор, улучшенные и шасси, более продвинутые электронные системы. Улучшится экономичность и управляемость, пассивная безопасность и динамика, что не помешает сохранить классический внешний вид. Новых деталей и узлов здесь будет более 100, а число модернизированных перевалит за 60.

Чтобы повысить долговечность и износостойкость кузова, использовали детали из двусторонней оцинкованной стали. Из этого материала сделаны капот, передняя панель, крыша и некоторые другие части. Также предлагаются вентилируемые передние тормозные диски, система отопления и кондиционирования современного уровня с салонным фильтром. 

На смену прежнему двигателю пришёл 8-клапанный 90-сильный атмосферный мотор объёмом 1,8 л. Это должно сократить расход бензина на 3-30%, что в наши дни особенно актуально.

#россия #автомобили #автоваз #lada #niva
Источник: avtonovostidnya.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК: Импортозамещённые кислородные системы лайнеров SSJ-100 и МС-21 превосходят зарубежные аналоги
При поиске в Google фильма «Одиссея» на экране появляется анимация с троянским конём
Эксперт сравнил fps в Doom The Dark Ages с защитой Denuvo и без неё на RTX 3080
Samsung может увеличить мощность беспроводной зарядки Galaxy Z Fold 8 Ultra и Fold 8 до 20 Вт
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
Audi представила самый мощный гиперкар в своей истории, дизайн которого вызвал споры в интернете
Задняя камера Galaxy S27 Ultra будет состоять из трёх модулей
«АвтоВАЗ» планирует начать продажи новой Lada Niva Legend в конце августа
Инженер из Липецка самостоятельно собрал мини-НПЗ для производства дизеля
Nintendo раскрыла доходы топ-менеджеров компании за 2026 финансовый год
Самолёт специально назначения Ту-214ПУ на пути из Москвы в Китай совершил остановку в Тегеране
Эмулятор KytyPS5 обеспечил запуск коммерческих 3D-игр для PlayStation 5, включая GTA V и Quake II
Линус Торвальдс выпустил Linux 7.2-rc3 с патчами для Dreamcast и RISC-V
Российский стример StRoGo сообщил о выходе из строя ПК при попытке взорвать 100 тысяч гранат в CS2
Домен Telegram t.me прекратил работать по всему миру
Умелец запустил гаражный НПЗ под Липецком для производства ДТ
«Известия»: количество смартфонов на прилавках российских магазинов сокращается
Новые материалы GTA 6 укрепили версию о происхождении башни в Леониде
Дизайнер BMW X5 и X6 Пьер Леклерк получил российское гражданство
США предъявили обвинения трём россиянам и объявили награду в $10 млн за информацию

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb или с ПК Asus хоть шерсти клок
Обзор аккумуляторной цепной пилы Forcekraft WT03156: бюджетное решение для бытовых задач
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter