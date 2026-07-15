Трёхдверный автомобиль будет стоить от 1,419 млн руб.

В рамках технического семинара «АвтоВАЗ» было сказано, что продажи обновлённой модели Lada Niva Legend начнутся в конце августа, тогда как промышленное производство трёхдверной модели запланировано начать 20 июля. Последняя дата является шестидесятым днём рождения «АвтоВАЗ».

Представители российского автопроизводителя дали понять, что новый вариант Lada Niva Legend останется в прежней ценовой категории, оставшись наиболее доступным по цене среди моделей с постоянным полным приводом. Также модернизация не помешает этому автомобилю сохранить ценовое преимущество по сравнению с обновлённым вариантом Niva Travel, которую можно приобрести с конца 2025 года. Сейчас Lada Niva Legend продаётся в ценовом диапазоне 1,099-1,258 млн руб. Будущая модель станет доступна для приобретения по цене от 1,419 млн руб.

Изображение: Gemini

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Этот автомобиль получит более современный мотор, улучшенные и шасси, более продвинутые электронные системы. Улучшится экономичность и управляемость, пассивная безопасность и динамика, что не помешает сохранить классический внешний вид. Новых деталей и узлов здесь будет более 100, а число модернизированных перевалит за 60.

Чтобы повысить долговечность и износостойкость кузова, использовали детали из двусторонней оцинкованной стали. Из этого материала сделаны капот, передняя панель, крыша и некоторые другие части. Также предлагаются вентилируемые передние тормозные диски, система отопления и кондиционирования современного уровня с салонным фильтром.

На смену прежнему двигателю пришёл 8-клапанный 90-сильный атмосферный мотор объёмом 1,8 л. Это должно сократить расход бензина на 3-30%, что в наши дни особенно актуально.