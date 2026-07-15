За пределами России игры Blizzard работают нормально, а в РФ — массовые сбои: WoW не пускает в мир, Diablo 4 выдаёт ошибку 300008, Battle.net нестабилен. Причины остаются неясными, Blizzard не делала заявлений.

Российские геймеры столкнулись с масштабными проблемами при попытке подключиться к играм компании Blizzard. Наибольшее количество жалоб поступает от поклонников World of Warcraft: несмотря на успешную авторизацию в Battle.net и загрузку списка персонажей, вход на игровой мир практически всегда прерывается — полоса загрузки замирает в считаных процентах от завершения. Проблема затрагивает как актуальную версию MMORPG, так и классические серверы.



Отдельные сообщения поступают и от игроков Diablo 4 — они сталкиваются с ошибкой 300008. Первые сообщения о неполадках в World of Warcraft начали появляться ещё 9 июля. Пользователи отмечают, что проблемы возникают независимо от того, какой интернет-провайдер они используют. Наибольшее количество обращений поступает из Краснодарского и Ставропольского краёв, а также из Ростовской области.

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С 14 июля ситуация усугубилась: к проблемам с играми добавились сбои в работе лаунчера Battle.net. Игроки жалуются на то, что не могут установить соединение с серверами, возникают ошибки авторизации, а само приложение работает нестабильно. По данным сервисов мониторинга, за сутки было зафиксировано порядка 1800 жалоб, а за последний час — более сотни. Проблемы наблюдаются в Нижегородской, Самарской и Пермской областях, а также в сетях некоторых крупных провайдеров.

В сообществе игроков ведутся оживлённые дискуссии относительно причин произошедшего. Наиболее вероятная гипотеза заключается в том, что проблема связана с сетевым узлом, отвечающим за авторизацию игровых серверов. При этом многие пользователи указывают на возможность обхода проблемы с помощью специализированных инструментов. Примечательно, что за пределами Российской Федерации не было зафиксировано аналогичных проблем с доступом к играм и сервисам Blizzard, что позволяет предположить, что проблема носит локальный характер.

На момент публикации Blizzard не предоставила официальной информации о причинах возникновения проблем, не объявила о проведении технических работ и не сообщила о каких-либо ограничениях в определённых регионах. Причина сбоя пока не установлена, и универсального решения проблемы не существует. Игрокам остаётся только ждать, пока разработчики предоставят более подробную информацию.