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Вступление

Давно я не рассматривал моноблоки, и за это время могло что-то измениться. Это вполне логично, потому что компьютеры становятся всё меньше и мощнее, а на рынке появляются новые ЖК и OLED панели с высокой частотой обновления.

С другой стороны, моноблоки обычно используются для офисной работы, а этот рынок достаточно консервативный, ведь ключевую роль чаще всего играет цена. Мощное «железо» в них обычно не устанавливают, поэтому и к характеристикам экрана требования не самые высокие. Для себя я понял, что моноблок – это очень удобный ПК, в котором всё есть сразу из коробки, а выглядит он как обычный монитор. К тому же часто в комплекте идет клавиатура с мышкой, и для небольшого офиса это самый подходящий вариант. Конечно, бывают ещё ноутбуки, которые можно брать с собой, но это не всегда бывает нужно, а за большим экраном банальнее удобнее работать.

Что касается функциональности, то ее можно легко улучшить, заменив накопитель или увеличив объём памяти, хотя именно для работы зачастую достаточно базовой конфигурации, учитывая, что масса материалов хранится на внешних носителях и от устройства требуется лишь операционная система и небольшое количество софта. Дома это однозначно мне показалось лучше ноутбука, потому что больше экран и шума при работе нет. А клавиатуру и мышь можно выбрать другие, если по какой-то причине не подошли из комплекта.

Также мне во всей этой конструкции нравится то, что проводов используется по минимуму. Подключается лишь блок питания, как у ноутбука, но при этом систему охлаждения и звук можно сделать лучше из-за более крупного и вместительного корпуса. На этот раз я решил взять модель с большим экраном, потому что уже привык к монитору размером 27”, а сейчас выпускаются панели с очень тонкими рамками и смотрятся они красиво. В моноблоках обычно используется «ноутбучное» железо, где процессоры уже обзавелись блоком NPU, и теперь эти решения устанавливаются в моноблоки. Модель, которую я предлагаю рассмотреть, называется ASUS V600 AiO (VM670KA).

Это модель с экраном 27” и платформой AMD, поэтому интересно будет посмотреть, насколько производительной и сбалансированной получилась конфигурация, а главное, как это всё работает, шумит и греется.

Технические характеристики

Модель ASUS V600 AiO (VM670KA) Тип устройства Моноблок Процессор AMD Ryzen AI 5 330 2.0 ГГц (8 МБ кэш-памяти, до 4.5 ГГц, 4 ядра, 8 потоков); AMD XDNA NPU до 50 TOPS Видеопроцессор AMD Radeon 820M Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц (максимум 2 х 32 ГБ SODIMM DDR5-5600) Встроенная память 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD;

+ 1 пустой слот M.2 Экран Не сенсорный, 27", FHD (1920 x 1080) 16:9, широкие углы обзора, антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, 300 кд/м2, sRGB: 100%, относительная площадь экрана: 93% Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11 be); Bluetooth v5.4 Размеры 613 x 447 x 17 ~ 210 мм Масса 7 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

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У меня оказалась не топовая конфигурация, потому что есть модификация с процессором AMD Ryzen AI 7 350 2.0 ГГц (16 МБ кэш-памяти, до 5.0 ГГц, 8 ядер, 16 потоков); AMD XDNA NPU до 50 TOPS, накопителем на 1 ТБ и аналогичным, но сенсорным экраном.

В моём случае получился простой офисный вариант, где при желании можно нарастить память, заменить накопитель или установить дополнительный, для чего устройство придётся немного разобрать. Кстати, посмотрим далее, насколько просто это осуществить.

Упаковка и комплектация

Моноблок поставляется в крупной картонной коробке. С двух сторон находится логотип производителя и надпись «In search of incredible» (в поисках невероятного).

Сверху есть пластиковая ручка для удобства транспортировки. С одного торца можно обнаружить наклейку с наименованием модели и разными штрих-кодами. Также здесь представлена информация по модификации этой модели.

Внутри предусмотрены элементы каркаса из вспененного полиэтилена, которые удерживают устройство и защищают его от механических повреждений. Дополнительно моноблок упакован в чехол из нетканого материала. Ещё внутри есть крупная картонная коробка. В ней скрывается комплект поставки.

Сначала кажется, что здесь лишь мышка и клавиатура, но под ними есть ещё один отсек, где спрятались остальные компоненты.

Ещё здесь есть силовой кабель для блока питания, адаптер питания 20В, 6А, что обеспечивает 120Вт.

Модель клавиатуры и мышки – ASUS AW311WL. Не знаю, можно ли купить этот комплект отдельно, но перед нами хороший беспроводной набор из оптической мышки и клавиатуры. Это обычные офисные устройства и неразумно хотеть от них большего. Радиопередатчик спрятан внутри корпуса мышки, где находится отсек для батарейки.

Внешний вид, конструкция и особенности

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С первого взгляда возникает ощущение, что это обычный монитор с диагональю 27”. Рамки у экрана практически отсутствуют, и смотрится он как любой современный монитор. Всё сделано аккуратно и красиво, особенно в белом исполнении. Есть и чёрная модификация. Комплект клавиатуры и мыши тоже светлый, но не идеально белоснежный, что хорошо для работы, потому что меньше будет заметна пыль.

То, что это моноблок, а не дисплей, выдаёт его вес, ведь сейчас мониторы пошли совсем лёгкие.

Спереди он выглядит симпатично благодаря отсутствию рамок по краям и выдвижной камере сверху. Здесь применяется интересный механизм с выдвижной камерой (в защитной шторке нет надобности). Ножка и подставка тоже как у обычного монитора, но тут нет регулировок по высоте, можно лишь играть с углом наклона. Ножка съёмная, но демонтировать её нет необходимости, поскольку отверстий для кронштейна тут не предусмотрено, хотя внутри присутствует металлическая конструкция.

С обратной стороны корпус моноблока изготовлен из простого белого пластика и украшен тиснёной надписью ASUS.

Задняя крышка изготовлена из белого пластика с приятной фактурой. По центру в верхней части находится логотип фирмы производителя. Далее идут корпус с системным блоком внутри и механизм наклона на ножке.

Ниже мы видим три USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), HDMI in, HDMI out, USB 3.2 Gen1 Type-C, гигабитный RJ-45 и разъём питания, как у ноутбука, с диаметром штекера 4.5 мм. Даже блок питания похож на 120 Вт. Можно было без труда разместить такой БП внутри, но в этом нет необходимости, а адаптер питания можно заменить при желании.

Другая часть разъёмов размещена с нижнего торца справа, если смотреть спереди. Там есть кнопка смены режима ПК/монитор и индикатор работы, один USB и разъём minijack 3.5 мм для гарнитуры. Кнопка включения располагается рядом, но уже на задней панели. Там же находятся различные наклейки и информационная табличка.

С нижнего торца можно заметить решётку с крупными отверстиями. Через неё осуществляется частичный приток воздуха, а также выводы для встроенных внутри динамиков.

Отверстие для замка кенсингтона предусмотрено на нижнем торце, ближе к кнопкам и разъёмам.

Устройство опирается на массивную ножку из алюминиевого сплава. Она расположена прямо по центру. Используется классический шарнирный механизм для регулировки угла наклона. Поворота и регулировки по высоте тут нет.

Как уже упоминалось, стойку с шарниром можно демонтировать, но практической пользы от этого нет. Сам шарнир запрятан внутрь пластикового кожуха. Основание ножки разборное и изначально она демонтирована, а прямо в ней есть один-единственный винт для фиксации.

Основание достаточно массивное, а на опорной площадке есть резиновые ножки. Штанга увесистая, она обрамлена пластиком, но внутри спрятана металлическая конструкция с шарниром регулировки наклона. Он достаточно упругий, но благодаря большому рычагу экрана, наклон получается мягкий и плавный.

На опорной площадке основания есть мягкие резиновые вставки для лучшей устойчивости, и нужно отметить, что устройство стоит на столе как прикрученное. Маркировочную наклейку можно найти на самом пластиковом корпусе. Рядом есть и другие наклейки.

Сзади находится одна большая пластиковая крышка белого цвета. Она держится на защёлках, но снимается не так просто. Тут необходимо прикладывать большие усилия и приходится переживать за матрицу. Кстати, она крепится к прочной металлической раме, а та фиксируется пластиковыми защёлками в задней части корпуса.

На задней панели тоже есть металлический корпус в центре, а также можно заметить другие модули и даже радиатор с вентилятором системы охлаждения. Сверху расположен блок с камерой, у которого есть свой механизм с металлическим шасси. Всё выполнено качественно и надёжно, внутренний системный блок закрыт сверху стальной крышкой. Также я не стал отсоединять шлейф матрицы, потому что он достаточно длинный и в этом не было необходимости.

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Внутри стального каркаса скрывается материнская плата. Здесь мы видим, что все разъёмы и слоты для установки модулей расположены спереди и нет смысла полностью вынимать материнскую плату. На процессоре, а если быть точнее, то это SoC, установлен теплосъёмник, от которого идёт одна крупная медная тепловая трубка с радиатором и турбиной. Несмотря на её размеры, шума от неё практически нет даже при интенсивной нагрузке. Вообще, у процессора заявлен TDP 28 Вт, и он не очень сильно жарит.

На этой материнской плате находятся два слота под модули памяти SODIMM DDR5 и слот с установленным радиомодулем MediaTek MT7925B22M. Изначально память закрыта металлическим кожухом, который легко снимается. Получается своего рода экран.

Изначально установлен только один модуль на 16 Гбайт, поэтому есть смысл докупить аналогичный и сразу его установить для работы двухканального режима. Ещё был сразу установлен SSD накопитель M.2 PCI-e Gen4. Второй слот подразумевает использование такого же стандарта.

Для охлаждения штатного накопителя тут ничего не предусмотрено, но теоретически можно использовать терморезинку, чтобы нанести её на верхнюю металлическую крышку корпуса.

С эргономической точки зрения здесь всё продумано, но я думаю, что можно было сделать лючок в задней крышке для более простой установки накопителя.

Турбина, которая должна прокачивать воздух сквозь радиатор, достаточно мощная. Одним из плюсов является то, что она осуществляет выхлоп горячего воздуха за пределы устройства через специальные отверстия.

Экран

Дисплей с диагональю 27 дюймов обладает разрешением 1980 х 1080 точек. По современным меркам это уже не так много и хотелось бы хотя бы QHD, но тут всё дело привычки. Зерно на таком экране становится заметно, но размер экрана позволит очень комфортно работать. Здесь используется матрица InnoLux M270HCJ-L8B.

Экран поддерживает охват цветового пространства sRGB и может похвастать близким к профессиональному качеством «картинки». Относительная площадь экрана составляет 93%. Он на самом деле кажется большим, потому что на нижнюю рамку внимания не обращаешь, а верхняя и боковые очень узкие.

Производитель заявляет соответствие 100% цветовому пространству sRGB, что подтверждается в реальности.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 328.2 0.25 1286 50 153.14 0.08 1283 0 21.32 0.02 1280

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает весьма приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана всё отлично с калибровкой.

В целом это модель для работы с офисными приложениями, а не профессиональное оборудование для изображений, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Тестирование

Моноблок поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является штатная предустановка. Какие-либо параметры производительности здесь не настраиваются. При этом можно выбрать один из профилей работы вентиляторов.

Ещё есть режимы настройки производительности вентилятора. Я использовал стандартный режим и получилось очень тихо.

Для настройки изображения тоже есть профили, но они больше относятся к защите глаз от усталости, чем к пресетам под определённые задачи.

Есть настройки приоритизации трафика для определённых целей. Больше всего повеселил режим «Игры». Какие могут быть игры на этом моноблоке?

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет, ведь это не игровое устройство.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

AIDA64 FP32-Raytrace:

AIDA64 FP64-Raytrace:

Cinebench R23:

Cinebench 2026:

PCMark:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage:

7-Zip

WinRAR:

Нагрев и шум

Я использовал моноблок в основном для работы с документами и изображениями и немного поиграл в Little Nightmares III. Для комфортной игры использовался джойстик Xbox.

Однако мне так и не удалось хоть немного нагрузить устройство, чтобы оно начало шуметь. В итоге я обратился к проверенному средству – OCCT. Понятно, что это синтетика и в реальных условиях такой нагрузки не добиться. Это возможно, если 24/7 кодировать видео или постоянно архивировать, но не думаю, что этим действительно кто-то серьёзно будет заниматься на данном компьютере.

Шум при такой интенсивной нагрузке заметен и достигает 31.7 дБ. Ещё раз повторю, что в обычной работе шум находится на уровне фонового.

Что касается нагрева, то здесь тоже все в порядке. Для наглядности я решил показать работу устройства после длительной нагрузки в Prime через тепловизор.

Устройство греется не более чем обычный монитор, явных участков нагрева нет. Достаточно существенно нагревается лишь накопитель. Он действительно расположен не очень удачно и никак не охлаждается. Возможно, ситуацию можно было бы улучшить, если для охлаждения задействовать внутренний стальной корпус.

Заключение

ASUS V600 AiO (VM670KA) – это современный, красивый и функциональный моноблок для широкого круга задач. Экран кажется огромным и занимающим всё пространство спереди. Сверху отдельным выдвижным модулем выполнена камера и поэтому шторка тут не нужна. На мой взгляд, это отличное решение. Поверхность экрана матовая, но у меня была версия без тачскрина, а с ним она, скорее всего, будет глянцевая, но с антибликовым покрытием. Для меня предпочтительнее такая версия, но для кого-то важным является наличие тачскрина.

Я поработал за устройством около недели и меня абсолютно всё устроило. Размер экрана – оптимальный, производительность везде достаточная, интерфейсы все необходимые есть, разбирается относительно легко, накопители устанавливаются без проблем, память наращивается, шума нет вообще, а основные проблемы остались без изменений. Прежде всего, это отсутствие регулировок по высоте и возможностей отдельной настройки экрана. При этом в моём случае он и так был отлично настроен, но если возникнут затруднения, то цветопередачу можно настроить при помощи калибратора и профиля. Яркости достаточно при работе в помещениях с искусственным освещением.

Благодаря использованию новой мобильной платформы AMD удалось добиться высокой производительности в большинстве приложений. При этом у меня была не самая производительная модификация, а есть ещё примерно вдвое мощнее. Нагрев незначительный, шума практически нет. Блок питания на 120 Вт, а значит потребление будет не выше этого значения.

Корпус отлично разбирается, но не без усилий. Защёлки крепкие и постоянно возникает ощущение, что что-то отломится или треснет матрица. Однако внутри с обратной стороны есть металлическая рама. Несмотря на это, я бы посоветовал делать всё очень осторожно и только при реальной необходимости. Понравилось то, что шлейфы внутри можно не отсоединять, чтобы случайно их не повредить. Еще здесь можно установить сразу два накопителя M.2. Оперативной памяти для офисных задач вполне хватает, но у меня обычно открыто мало вкладок в браузере, но уж 32 ГБ точно будет достаточно для большинства, а для этого нужно будет докупить одну планку SODIMM DDR5.

Система охлаждения здесь тихая и эффективная и больше добавить тут нечего. Однако сам моноблок не предполагает использование в ресурсоёмких задачах, мне удавалось его сильно нагрузить только искусственно. В обычной рабочей ситуации от него столько же шума, как от обычного монитора.

Андрей Понкратов aka wildchaser