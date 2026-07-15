Более слабый чип продаётся лучше, несмотря на одинаковую стоимость

Два месяца прошло с момента выхода юбилейного процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, и за это время он успел попасть в списки наиболее востребованных у крупных торговых сетей. Такой исход оказался ожидаемым, поскольку линейка чипов Ryzen 5000 пользуется большим спросом с возвращением потребителей на сокет прошлого поколения AM4 из-за дефицита памяти.

Изображение: wccftech.com

В США рекомендованная розничная стоимость 5800X3D составляет $349, что является значительной суммой с учётом достаточно старой архитектуры Zen 3 и наличия более мощных чипов в этой ценовой категории. Несмотря на это, геймеры готовы расстаться с такой суммой ради получения максимальной скорости в играх при сборке компьютера на AM4.

Изображение: wccftech.com

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По данным Amazon, Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition занимает четвёртое место среди процессоров, на одну позицию опережая Ryzen 7 7800X3D. Цены у них примерно одинаковые, но 7800X3D является более производительным чипом. Сравниваемые чипы разошлись в количестве около 3000 и 2000 экземпляров соответственно.

Изображение: wccftech.com

Что касается магазина Newegg, здесь новый чип занял первое место. Это могло быть связано с тем, что вместе с ним покупатели получают бесплатный AIO-кулер 240 мм.