Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb GDDR6.

Карта имеет довольно компактные размеры, и оснащена всего одним вентилятором.

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Обратная сторона карты, ничем особо не примечательна, бэкплейт выполнен из металла. "Пятаки" контактов дополнительного питания потемневшие и окисленные, что говорит нам о том, что карта работала в условиях дефицита питания, что вызвало их перегрев - впрочем это не вина карты, но об этом ниже.

Набор портов по современном дешманский — один HDMI и три DP, а вот радиатор у видеокарты довольно массивный, что даёт надежду на приемлемую эффективность системы охлаждения.

Дополнительное питание карта потребляет через один разъём 8-pin и вы можете наблюдать следы ковыряния в оном. Ибо по поступлении ко мне в руки - контакты были обугленные, впрочем, карта при этом исправно работала. Пришлось контакты чистить, совмещая механический и химический способы. Ну и попутно были заменены все термоинтерфесы, ибо условия в которых карта работала, не оставили им шансов на выживание.

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Особенностью бэкплейта является наличие Г-образного выступа с отверстиями, имеющими резьбу, а для чего они, я думаю вы уже догадались, однако давайте глянем - откуда сея плата вообще у меня появилась.

А появилась она у меня в результате разбора остатков фирменного ПК Asus ROG Strix G10CE, ознакомиться с конфигурациями данного ПК вы можете вот по этой ссылке, а я, пожалуй, лишь кратко обрисую сей шедевр "гениальных" инженеров и маркетологов фирмы Asus.

Собственно, сам ПК умер смертью храбрых в результате выхода из строя блока питания, который утащил за собой большую часть комплектующих и мне для тестов была передана только видеокарта, так что воспользуемся изображениями с официального сайта.

Насколько "пофиг" фирме Asus было на это поколение ПК можно увидеть сразу по первому изображению, ибо на официальном рендере топовой конфигурации данного ПК - неправильно установлен вентилятор на радиаторе охлаждения процессора. Собственно, секрет такого пофигизма прост - данные ПК продавались в 2022-2023 годах, когда купить актуальные видеокарты в рознице было нереальной задачей ввиду эпидемии майнинга, так что недолго думая вендоры начали пускать в продажу максимально удешевлённые ПК - ибо и так купят. И да, действительно покупали... В основном майнеры, для того чтоб выдрать видеокарту, а оставшееся барахло слить на вторичном рынке. И я даже не знаю, что было хуже для видеокарты - остаться в составе данного ПК, или попасть в майнерский риг.

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Часть данных ПК добрались и до нормальных людей и мягко говоря, это было не самое лучшее приобретение. Но увы зачастую покупка подобного ПК была единственным возможным способом заполучить видеокарту поколения RTX 3000. Об аналогичном поделии от фирмы HP я уже как-то рассказывал. Выпуском подобного хлама тогда грешили все производители, но вернёмся к поделию от Asus.

На данном рендере с официального сайта Asus вы можете наблюдать правильно установленный вентилятор на радиаторе процессора, а также дополнительную горизонтальную пластину к которой прикручивалась видеокарта. Забавное решение, хотя для столь короткой видеокарты, на мой взгляд, смысла особого не имеет. Ну и вишенка на торте - это гениальная система продувки корпуса, состоящая из одного вентилятора 90мм на задней панели. Верхняя же панель корпуса полностью "глухая" и дополнительного охлаждения на неё не поставить. Передняя панель хоть и имеет развитую перфорацию и место под установку 120мм вентилятора, но всё это накрывается фактически глухой пластиковой панелью.

Но конкретно наш сгоревший Asus ROG Strix G10CE был вот в таком исполнении.

Помимо отсутствия окна, там ещё и кулер на процессоре не башня, а барахло а-ля "Box", с простым алюминиевым радиатором и вентилятором 90мм, и это при наличии 6 ядерного процессора на борту. Я думаю никому тут не надо дополнительно пояснять, что всё это добро работало в постоянном перегреве и сбрасывало частоты до дефолтных значений, лишая владельца доброй трети производительности? Это вроде и так очевидно...

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Ну а задняя панель выглядит просто позорно, ибо тут сэкономили на покраске, а уж "шикарный" блок питания мощностью 500Вт с 80мм вентилятором просто гениально решение... которое в итоге и отправило данный ПК на тот свет.

Сходка любителей Asus ROG после выхода данной статьи

Увы, владелец данного ПК был не особо искушён в вопросах компьютерного железа и просто пользовался компьютером, понадеявшись на "качество" бренда Asus. Но как известно - на Asus надейся, но сам не плошай. Своевременная замена корпуса, блока питания и системы охлаждения наверняка бы продлили жизнь данному ПК и значительно повысили его производительность. Но увы этого не случилось и осталась от него лишь видеокарта, да корпус, годный разве что для сборки какого-нибудь офисного барахла. Но не будем о грустном и давайте уже протестируем на что нынче способна видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb GDDR6.

GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Карта имеет полностью "стоковые" частоты и всяческое отсутствие каких-либо потуг на разгон. Это не удивительно, учитывая её систему охлаждения, да и в целом хорошо - ибо нынче данные потуги вендоров не вызывают ничего кроме смеха, за редким исключением. Что характерно, карта основана на полноценном чипе GA106, а не на отбраковке более дорого GA104. Впрочем, как и большая часть карт 3060, данная карта имеет урезанное количество исполнительных блоков числом 3584, вместо полноценных 3840. Это связано с проблемами фирмы Samsung по освоению нового техпроцесса 8N. Проблемы эти привели к уходу компании nVidia обратно под крыло TSMC при выпуске следующего поколения видеокарт, а карты RTX 3060 с полновесными 3840 исполнительными блоками стали коллекционной ценностью.

Тестирование будем производить на моём обновлённом стенде следующей конфигурации:

Процессор Intel i7-13700F 8 P-ядер с HT + 8 Е-ядер. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1]. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW]. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW]. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ]. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W. Корпус NZXT Phantom 410. Операционная система Windows 11 Pro.

Да, я недавно проапгрейдил свой ПК - сменил процессор Core i5-12400F на Core i7-13700F и честно говоря остался не очень доволен результатом, но об этом как-нибудь в другой раз, когда дойдут руки до полноценного тестирования. А сейчас тесты Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb.

3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки с RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Система охлаждения видеокарты после замены термоинтерфейсов, справляется со своей работой более чем достойно, учитывая всего один вентилятор и достаточно компактные размеры.

Итоги

Вот такая видеокарта от Asus побывала у нас на тестировании и если бы не её бэкграунд - то я бы даже назвал одной из самых удачных и интересных версий RTX 3060. Увы, во времена актуальности приобрести её за адекватные деньги было нереально. Впрочем и сейчас данная видеокарта ещё вполне актуальна и надеюсь скоро обретёт себе нового, в этот раз счастливого владельца. Не зря же ей дали имя Phoenix, хотя, учитывая обстоятельства, это название звучит скорее как издёвка.

А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.