Комплекс на 3000 литров выдает до 16 кубов топлива в месяц из отработанного масла, говорится в описании оборудования.

Житель города Липецк самостоятельно спроектировал и собрал комплекс циклического типа с ректификационной колонной для перегонки отработанного масла в дизельное топливо. Стоит отметить, что эксплуатация такой техники без специального разрешения запрещена законом. Ранее в России в продаже уже были замечены подобные мини-НПЗ для изготовления топлива, однако для использования оборудования необходимо иметь статус юридического лица, наличие сертификаций и лицензии Ростехнадзора. Установка липецкого умельца примечательна в контексте самого факта изобретения.

Изображение: Avito

Основа его мини-НПЗ — вертикальный бак объёмом 3000 литров со шкафом автоматики. Сообщается, что при заливке 1800 литров отработанного масла на выходе можно получить до 1500 литров дизельной фракции и 100 литров кубового остатка (мазута). Дизельная фракция служит базой для производства товарного дизельного топлива, а также может использоваться в качестве горючего для котлов и спецтехники.

Двухконтурное охлаждение работает как на воде, так и на самом масле, что сокращает время следующей перегонки до 8 часов. Себестоимость очистки оставляет около 3–4 тыс. рублей за тонну. Если работать через сутки, получается примерно 4 куба уже очищенного дизеля в неделю или 16 кубов готового продукта в месяц.

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Стоит отметить, что самодельное дизельное топливо представляет серьезную опасность, в первую очередь, для автомобиля. В таком горючем всегда присутствует влага и химические примеси, которые вызывают ускоренную коррозию внутренних деталей двигателя.