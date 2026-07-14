Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета

Один из вариантов позволяет выпустить карту платежной системы «Мир», пополнить ее за счет криптовалюты и оплачивать покупки через NFC практически так же, как обычной банковской картой.
[ ] для раздела Блоги
реклама

Еще несколько лет назад идея расплачиваться криптовалютой в обычном супермаркете казалась чем-то из будущего. Чтобы потратить цифровые активы, приходилось сначала выводить их на банковскую карту через обменники или биржи, ждать зачисления средств, а затем уже использовать рубли для покупок. Сегодня появились сервисы, которые заметно упрощают этот процесс.

Один из таких вариантов позволяет выпустить предоплаченную карту платежной системы «Мир», привязать ее к смартфону и оплачивать покупки криптовалютой через NFC практически так же, как обычной банковской картой. Причем для самой оплаты смартфону не требуется подключение к интернету. Сегодня расскажу, как работает сервис и что пошагово нужно сделать, чтобы тоже бесшовно платить криптой через NFC даже при отсутствии интернета. 

реклама



Перед тем как начнем, хочу поднять вопрос о том, что сейчас у многих встает вопрос, какой криптовалютной биржей пользоваться, ведь многие известные биржи начинают блокировать пользователей из СНГ без объяснения причины. Лично я уже давно перешел на биржу BingX, которая максимально лояльна к русскоязычной аудитории и даже позволяет торговать без верификации. Более того, она является официальным партнером футбольного клуба Chelsea FC и даже Ferrari. С недавних пор она является моей основной биржей, на которой я совершаю сделки и могу рекомендовать ее как действительно надежную.

Почему интернет не нужен во время оплаты?

Многих удивляет, как вообще возможно платить криптовалютой без доступа к сети. На самом деле в момент покупки никакой криптовалютной транзакции не происходит. По факту мы заранее пополняем баланс криптой в Antarctic Wallet, после чего карта работает как обычная предоплаченная банковская карта.

Когда вы подносите смартфон к терминалу, оплата проходит через NFC и платежную систему «Мир». Именно поэтому устройству не требуется мобильный интернет или Wi-Fi. Достаточно, чтобы карта была заранее добавлена в платежное приложение и на ее балансе находились средства. То есть это не привычный способ с оплатой через СБП по QR-коду, где требуется интернет. 

реклама



Так что для оплаты можно использовать даже отдельный Android-смартфон без SIM-карты. Главное, чтобы в нем был NFC-модуль. Кстати да, работает все только на Android-устройствах, поскольку только на них можно скачать приложение MirPay. Поэтому, если у вас iPhone, придется найти простенький смартфон на Android с NFC-модулем для оплаты.

Где получить такую карту?

Я использую сервис Antarctic Wallet. Он самый дружелюбный и позволяет зарегистрировать аккаунт, просто перейдя в Telegram-бота. Другие подобные сервисы предлагают заполнение данных прямо в лоб, что сильно отталкивает. Впрочем, и сервисов, которые позволяют выпустить предоплаченную карту платежной системы «МИР», сейчас всего два: Antarctic и Altin. Последний мне не нравится из-за долгой регистрации и ненативного интерфейса.

В Antarctic всё просто: переходим в бота, открываем miniApp, и мы зарегистрированы. На главной находим раздел «Карта» и переходим в него. Далее для получения предоплаченной карты нужно будет пройти KYC. При прохождении верификации обязательно нужно указать свой действующий номер, на который придет код для выпуска карты.

После успешного прохождения проверки становится доступен выпуск карты. Процедура занимает всего несколько минут. Если нужно расширить лимиты, можно пройти расширенную верификацию. В базовом KYC лимит на одну покупку будет составлять 100 000 рублей, чего вполне должно хватать для знакомства с данным способом оплаты. 

реклама



После верификации также идем в раздел «Карты» — «Оплачивать в России» и выпускаем виртуальную карту. Это абсолютно бесплатно и занимает меньше минуты. Также можно выпустить карты Visa и Mastercard для оплаты зарубежных сервисов.

Подключение карты к MirPay

Для бесконтактной оплаты на Android используем приложение MirPay. Если его нет на смартфоне, необходимо установить его, скачав apk-файл в интернете или через RuStore. Если RuStore на смартфоне нет, соответственно, также скачиваем его из интернета. В Google Play приложение MirPay отсутствует.

После запуска MirPay вводим реквизиты, полученные в Antarctic Wallet, подтверждаем добавление, и всё готово. После этого карта становится доступна для оплаты через NFC. Фактически смартфон начинает работать так же, как и при использовании обычной банковской карты «Мир».

Как пополнять карту криптовалютой?

Основное преимущество заключается в том, что баланс карты считывается с баланса вашего кошелька Antarctic Wallet. Сервис поддерживает работу с популярными активами и позволяет переводить средства как с централизованных платформ, так и с децентрализованных кошельков. Более подробно про сам кошелек Antarctic Wallet рассказывал ранее.

реклама



После перевода криптовалюты средства автоматически конвертируются и становятся доступны для оплаты покупок через карту. Весь процесс занимает значительно меньше времени, чем классический вывод через биржу и банковский перевод.

Как происходит оплата в магазине?

После завершения настройки пользоваться картой очень просто. Достаточно открыть MirPay или назначить быстрый запуск приложения на кнопку смартфона. Далее остается лишь разблокировать устройство и поднести его к терминалу оплаты.

Для кассира и платежного терминала такая операция выглядит как обычная оплата картой «Мир». Сервис автоматически конвертирует вашу крипту в рубли и оплачивает ими покупки.

Есть ли ограничения?

Как и у большинства финансовых сервисов, у подобных карт существуют лимиты на операции. Размер ограничений зависит от уровня верификации пользователя. После прохождения расширенной идентификации лимиты становятся выше — до 250 тысяч за одну покупку и до 1 млн в месяц.

Также рекомендую посмотреть наглядную видеоинструкцию, где я показал, как сделать криптокарту «МИР» и платить в магазинах по NFC.

Стоит ли пользоваться таким способом? 

Подводя итог, можно сказать, что это один из самых удобных способов использовать криптовалюту в повседневной жизни. Пользователь получает привычный сценарий оплаты через смартфон, не зависит от интернет-соединения во время покупки и может быстро пополнять баланс напрямую из криптокошелька.

Конечно, необходимо учитывать комиссии сервиса, курсы конвертации и требования законодательства в отношении операций с цифровыми активами. Однако с точки зрения удобства такая возможность уже сегодня максимально приближает криптовалюту к обычным безналичным платежам и позволяет расплачиваться за покупки буквально одним касанием смартфона.

Добавить в закладки

Теги

antarctic wallet оплата криптой в магазинах рф криптокарта оплата криптой в магазинах оплата криптой картой криптокарта mirpay криптокарта для россии криптокарта «мир»
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Duo (UX8407A)
Обзор и тестирование моноблока ASUS V600 AiO (VM670KA)
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
AMD выпустила Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT в стиле игры Valorant
Видео с Galaxy Z Fold 8 Ultra демонстрирует почти незаметную складку на дисплее Samsung
Apple закончила разработку процессора M7 через полгода после готовности M6
Audi представила самый мощный гиперкар в своей истории, дизайн которого вызвал споры в интернете
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
Цены на DDR5 и SSD делают сборку ПК невыгодной — XDA назвали облачный гейминг разумной альтернативой
«Ведомости»: продажи «Москвича» М70 и М90 оказались неудачными — продано всего 491 единица
В Ростовской области во дворе частного дома полиция обнаружила нелегальную АЗС
Бывший продюсер Rockstar объяснил возможную причину задержки выхода GTA 6 на ПК
Ретрофутуристические часы G-Shock в коллекционном футляре-капсуле времени вдохновлены эрой 1960-х
Разъем питания видеокарты RTX 5090 расплавился, несмотря на систему защиты ASRock TempGuard
Keychron представила беспроводную механическую клавиатуру K5 Ultra с отделкой из дерева
Китайский 600-сильный водородный двигатель первым в мире выполнил требования стандарта China VI
Эмулятор KytyPS5 обеспечил запуск коммерческих 3D-игр для PlayStation 5, включая GTA V и Quake II
ОАК: Импортозамещённые кислородные системы лайнеров SSJ-100 и МС-21 превосходят зарубежные аналоги

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter