Еще несколько лет назад идея расплачиваться криптовалютой в обычном супермаркете казалась чем-то из будущего. Чтобы потратить цифровые активы, приходилось сначала выводить их на банковскую карту через обменники или биржи, ждать зачисления средств, а затем уже использовать рубли для покупок. Сегодня появились сервисы, которые заметно упрощают этот процесс.

Один из таких вариантов позволяет выпустить предоплаченную карту платежной системы «Мир» , привязать ее к смартфону и оплачивать покупки криптовалютой через NFC практически так же, как обычной банковской картой. Причем для самой оплаты смартфону не требуется подключение к интернету. Сегодня расскажу, как работает сервис и что пошагово нужно сделать, чтобы тоже бесшовно платить криптой через NFC даже при отсутствии интернета.

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Перед тем как начнем, хочу поднять вопрос о том, что сейчас у многих встает вопрос, какой криптовалютной биржей пользоваться, ведь многие известные биржи начинают блокировать пользователей из СНГ без объяснения причины. Лично я уже давно перешел на биржу BingX , которая максимально лояльна к русскоязычной аудитории и даже позволяет торговать без верификации. Более того, она является официальным партнером футбольного клуба Chelsea FC и даже Ferrari. С недавних пор она является моей основной биржей, на которой я совершаю сделки и могу рекомендовать ее как действительно надежную.

Почему интернет не нужен во время оплаты?

Многих удивляет, как вообще возможно платить криптовалютой без доступа к сети. На самом деле в момент покупки никакой криптовалютной транзакции не происходит. По факту мы заранее пополняем баланс криптой в Antarctic Wallet, после чего карта работает как обычная предоплаченная банковская карта.

Когда вы подносите смартфон к терминалу, оплата проходит через NFC и платежную систему «Мир». Именно поэтому устройству не требуется мобильный интернет или Wi-Fi. Достаточно, чтобы карта была заранее добавлена в платежное приложение и на ее балансе находились средства. То есть это не привычный способ с оплатой через СБП по QR-коду, где требуется интернет.

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Так что для оплаты можно использовать даже отдельный Android-смартфон без SIM-карты. Главное, чтобы в нем был NFC-модуль. Кстати да, работает все только на Android-устройствах, поскольку только на них можно скачать приложение MirPay. Поэтому, если у вас iPhone, придется найти простенький смартфон на Android с NFC-модулем для оплаты.

Где получить такую карту?

Я использую сервис Antarctic Wallet. Он самый дружелюбный и позволяет зарегистрировать аккаунт, просто перейдя в Telegram-бота. Другие подобные сервисы предлагают заполнение данных прямо в лоб, что сильно отталкивает. Впрочем, и сервисов, которые позволяют выпустить предоплаченную карту платежной системы «МИР», сейчас всего два: Antarctic и Altin. Последний мне не нравится из-за долгой регистрации и ненативного интерфейса.

В Antarctic всё просто: переходим в бота , открываем miniApp, и мы зарегистрированы. На главной находим раздел «Карта» и переходим в него. Далее для получения предоплаченной карты нужно будет пройти KYC. При прохождении верификации обязательно нужно указать свой действующий номер, на который придет код для выпуска карты.

После успешного прохождения проверки становится доступен выпуск карты. Процедура занимает всего несколько минут. Если нужно расширить лимиты, можно пройти расширенную верификацию. В базовом KYC лимит на одну покупку будет составлять 100 000 рублей, чего вполне должно хватать для знакомства с данным способом оплаты.

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После верификации также идем в раздел «Карты» — «Оплачивать в России» и выпускаем виртуальную карту. Это абсолютно бесплатно и занимает меньше минуты. Также можно выпустить карты Visa и Mastercard для оплаты зарубежных сервисов.

Подключение карты к MirPay

Для бесконтактной оплаты на Android используем приложение MirPay. Если его нет на смартфоне, необходимо установить его, скачав apk-файл в интернете или через RuStore. Если RuStore на смартфоне нет, соответственно, также скачиваем его из интернета. В Google Play приложение MirPay отсутствует.

После запуска MirPay вводим реквизиты, полученные в Antarctic Wallet, подтверждаем добавление, и всё готово. После этого карта становится доступна для оплаты через NFC. Фактически смартфон начинает работать так же, как и при использовании обычной банковской карты «Мир».

Как пополнять карту криптовалютой?

Основное преимущество заключается в том, что баланс карты считывается с баланса вашего кошелька Antarctic Wallet. Сервис поддерживает работу с популярными активами и позволяет переводить средства как с централизованных платформ, так и с децентрализованных кошельков. Более подробно про сам кошелек Antarctic Wallet рассказывал ранее.

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После перевода криптовалюты средства автоматически конвертируются и становятся доступны для оплаты покупок через карту. Весь процесс занимает значительно меньше времени, чем классический вывод через биржу и банковский перевод.

Как происходит оплата в магазине?

После завершения настройки пользоваться картой очень просто. Достаточно открыть MirPay или назначить быстрый запуск приложения на кнопку смартфона. Далее остается лишь разблокировать устройство и поднести его к терминалу оплаты.

Для кассира и платежного терминала такая операция выглядит как обычная оплата картой «Мир». Сервис автоматически конвертирует вашу крипту в рубли и оплачивает ими покупки.

Есть ли ограничения?

Как и у большинства финансовых сервисов, у подобных карт существуют лимиты на операции. Размер ограничений зависит от уровня верификации пользователя. После прохождения расширенной идентификации лимиты становятся выше — до 250 тысяч за одну покупку и до 1 млн в месяц.

Также рекомендую посмотреть наглядную видеоинструкцию, где я показал, как сделать криптокарту «МИР» и платить в магазинах по NFC.

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Стоит ли пользоваться таким способом?

Подводя итог, можно сказать, что это один из самых удобных способов использовать криптовалюту в повседневной жизни . Пользователь получает привычный сценарий оплаты через смартфон, не зависит от интернет-соединения во время покупки и может быстро пополнять баланс напрямую из криптокошелька.

Конечно, необходимо учитывать комиссии сервиса, курсы конвертации и требования законодательства в отношении операций с цифровыми активами. Однако с точки зрения удобства такая возможность уже сегодня максимально приближает криптовалюту к обычным безналичным платежам и позволяет расплачиваться за покупки буквально одним касанием смартфона.