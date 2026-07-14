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breaking-news
Эксперт сравнил fps в Doom The Dark Ages с защитой Denuvo и без неё на RTX 3080
Тестовый ПК оснастили процессором Ryzen 5 5600X.
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Несколько дней назад разработчики Doom: The Dark Ages убрали из игры технологию Denuvo, которая теоретически могла негативно влиять на fps, поэтому эксперт YouTube-канала NJ Tech решил выяснить, действительно ли это так.

Источник фото: Polygon/MachineGames/Bethesda Softworks

Для своих тестов он использовал сборку, оснащённую процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой GeForce RTX 3080 12 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, которая обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • 1080p, низкие настройки, DLSS Ultra Performance: с Denuvo – 110 fps/89 fps, без Denuvo – 112 fps/91 fps
  • 1080p, настройки Ultra, DLSS Ultra Performance: с Denuvo – 105 fps/84 fps, без Denuvo – 107 fps/74 fps
  • 1080p, максимальные настройки, DLSS Ultra Performance: с Denuvo – 92 fps/69 fps, без Denuvo – 94 fps/74 fps
  • 720p, максимальные настройки, DLSS Ultra Performance: с Denuvo – 104 fps/85 fps, без Denuvo – 106 fps/87 fps
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Как показывают тесты, влияние Denuvo на среднюю частоту кадров не слишком велико и варьируется от 1,8 до 2,1 %, поэтому заметной разницы при использовании версии Doom: The Dark Ages с DRM-защитой и без неё геймеры не увидят.

#doom the dark ages
Источник: youtube.com
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