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Вступление

Сейчас уже чуть ли не каждая первая клавиатура с подсветкой называется игровой. Это распространяется не только на механические, но и на мембранные устройства. Я давно привык именно к мембранным с механизмом ножничного типа, потому что они работают достаточно тихо и ими можно пользоваться ночью. Я пробовал множество различных механических вариантов, даже с шумопоглощающими демпферами, но это не особо спасает, особенно в полной тишине.

Геймерам в этом плане проще, потому что они в наушниках и их не особо волнует шум снаружи. В этот момент может гудеть вентилятор видеокарты, щёлкать клавиатура, могут даже ломать дверь и всё это не особо отвлекает от игры. Поэтому бывают такие случаи, когда хочется, чтобы твоя клавиатура смотрелась как крутая механика, а на деле это была бытихая мембранная конструкция. Такие модели есть, и я как раз подыскивал себе недавно нечто похожее и ещё относительно компактное, чтобы можно было брать с собой в поездки. Дело в том, что хорошая механическая клавиатура ещё и весит как кирпич, а мне такое таскать уже лень.

В поисках подобного решения я наткнулся на модель MSI Forge GK110. Это простая клавиатура мембранного типа с фиксированной RGB-подсветкой. Прежде всего меня привлекли её не очень большие размеры и отсоединяющийся кабель. По функциональности нет ничего особенного и для устройства даже не нужно приложение MSI Center.

Я нашёл её в рознице всего за 1500 рублей, что достаточно демократично для такого бренда как MSI. Ещё у клавиатуры есть разноцветная раскраска кнопок и визуально она смотрится дороже. Предлагаю посмотреть на это устройство детальнее.

Упаковка и комплектация

Клавиатура поставляется в светлой картонной коробке среднего размера с цветной полиграфией. Фон преимущественно белый. Она достаточно лёгкая, потому что сама клавиатура весит 540 г.

В целом оформление достаточно лаконичное, особенно спереди. Здесь в левой части можно заметить эмблему серии MSI Gaming. По центру находится крупное изображение самой клавиатуры, где можно заметить наличие RGB-подсветки. Соответствующее упоминание есть в правом верхнем углу. Снизу крупными символами просто указано наименование модели.

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В левой части находится ещё один фирменный логотип с драконом. По центру есть ещё одно крупное изображение устройства. Как и на картинке спереди, тут присутствует фрагмент кабеля. Однако похоже на то, что тут используется коннектор, что является неплохой идеей, потому что я уже испортил два кабеля на двух своих клавиатурах и их пришлось выкинуть, после чего перешёл на беспроводные устройства. Но в данном случае я просто искал недорогой проводной вариант и USB коннектор – это даже хорошо.

Подробного описания тут нет, есть лишь небольшая спецификация.

Модель MSI Forge GK110 Подключение Проводное, USB 2.0 Подсветка RGB, 6 фиксированных цветов, 10 зон Горячие клавиши Есть Тип клавиатуры Мембранная Длина кабеля 1.5 м, отсоединяемый USB Type-C – Type-A Масса 540 г Размер 389 х 145 х 39 мм

Судя по габаритам и весу, клавиатура компактная и предназначена для путешествий. Механизм нажатий здесь мембранного типа, поэтому любители щелчков классических механических переключателей будут недовольны.

После открытия коробки мы видим, что клавиатура находится в белом мягком пакете.

Комплект поставки не очень большой. Инструкция и кабель длиной 1.5 метра USB Type-C – Type-A. Последний самый заурядный без нейлоновой оплётки и достаточно жёсткий. Однако ничего не мешает использовать что-то альтернативное, потому что разъёмы очень распространённые.

Конструкция и особенности

Клавиатура весит 540 г и при этом основной материал – пластик. Однако смотрится она бодро и весело благодаря группам кнопок разных цветов. Кстати, классические WASD тут не выделены особым цветом, поэтому это уже не «тру гейминг».

Корпус достаточно крепкий, он не издаёт каких-то звуков при использовании. Несмотря на небольшой вес клавиатуры, стоит на столе она очень устойчиво. Это достигается благодаря использованию мягкой резины у опорных ножек. Причём в передней части эти ножки статичные, а в задней есть подъёмный механизм и там у лапок тоже резиновые подушки.

Больше всего в этой клавиатуре меня удивило наличие цифрового блока. Она достаточно компактная и в таких ситуациях от него избавляются в первую очередь. Ещё здесь в правом верхнем углу можно заметить какой-то странный блок. На самом деле тут всё просто – это индикаторы: Caps Lock, Num Lock, Windows Lock.

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Также тут можно заметить небольшую цилиндрическую поворотную ручку, которая является регулятором громкости.

Кабель выходит с заднего торца как раз в области этого блока с регулятором. Точнее он никуда не выходит, а там находится коннектор USB Type-C, но это не беспроводная клавиатура и подключать его для работы придётся. Другое дело, что так удобнее для транспортировки.

Правда, как раз из-за этого я штатный кабель благополучно забыл и пришлось воспользоваться альтернативным.

В нижней части, помимо информационной наклейки, находятся опорные площадки из резины, на которых стоит клавиатура. Кроме этого, есть откидывающиеся лапки, которые позволяют поднять заднюю часть и придать угол наклона 3 или 7 градусов. Для этого предусмотрено два комплекта таких опор.

Реализация мне показалась достаточно интересной. Мелкие лапки встроены в крупные. Такое я уже встречал в другой модели компании MSI.

При своих скромных габаритах клавиатуру можно условно назвать полноформатной. Вместо классических 104 клавиш, здесь можно обнаружить 98 в европейской версии и 97 в американской.

Кейкапы пластиковые, символы нанесены сверху краской, поэтому через какое-то время они могут стереться. Кроме этого, подсветка через них не проходит, а только в разрывах между ними.

Светодиоды яркие и качественные. Кейкап подсвечивается полностью со всех сторон, есть пять уровней яркости.

Механических переключателей тут нет, вместо этого используется мембрана и силиконовая подложка сверху. По ресурсу заявлено 9 миллионов нажатий.

Нажатие происходит достаточно мягко, без характерного щелчка. Клавиатура очень тихая в работе. Полный ход клавиши составляет примерно 1.8 мм. Самое главное, нет большого люфта и клавиши не гремят, если клавиатуру потрясти.

Скорость срабатывания достаточно высокая. Сигнал либо есть, либо его нет. Также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие. Производитель заявляет о наличии функции Anti-Ghosting на 26 клавиш.

Кейкапы не снимаются, но здесь в этом нет большой необходимости. Мусор можно вытрясти или продуть сжатым воздухом.

Тестирование

Клавиатура легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов или программное обеспечение. Всё настраивается при помощи комбинаций клавиш на самом устройстве.

По поводу подсветки я всё уже объяснил, она работает только в трёх режимах, один из которых отключает ее. Поскольку тут есть быстрый доступ к некоторым функциям, то есть клавиша FN, а также можно заметить новомодную кнопку Copilot+. Однако, это не означает, что если такая кнопка есть на клавиатуре, то сама функция появится в вашей операционной системе.

Клавиатура компактная, она занимает мало места на столе, пользоваться ей удобно. Корпус не хрустит, кнопки не клацают, а все посторонние шумы гасит слой силикона под кейкапами.

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Впечатления от использования клавиатуры остались хорошие. Всё работает идеально, как и заявлено – быстро, чётко, точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства за такую цену – практически невозможно. Кейкапы не совсем скользкие и их форма напоминает аналоги от механических собратьев.

В целом клавиатура визуально сильно похожа на механику, но при работе сразу понимаешь, что это мембрана по отсутствию щелчков и тихой работе. По размеру она также оказалась самой подходящей для меня. Что касается игр, то я не хардкорный геймер и для меня эта клавиатура приемлема. Каких-то ошибок по работе или «ватного» отклика я особо не заметил. Работать с клавиатурой очень комфортно.

Заключение

MSI Forge GK110 – это относительно простая современная симпатичная клавиатура, которая отдалённо напоминает «механику», но на самом деле она мембранная. Модель достаточно тихая в работе именно благодаря мембранному механизму с силиконовой верхней частью. Сами кейкапы хорошо зафиксированы и просто так не гремят, да и люфта тут практически нет. Основные элементы изготовлены из ABS пластика – это нижняя часть и верхний периметр. При этом конструкция достаточно жёсткая, клавиатура не хрустит и не издаёт посторонних звуков.

В правой верхней части находятся три стандартных индикатора: Caps Lock, Num Lock и Windows Lock. Рядом расположен круглый регулятор громкости. Это одна из наиболее удобных функций этой клавиатуры. Также тут есть RGB-подсветка. Сама по себе она статичная и светодиоды цвет не меняют, но есть эффект дыхания. В данном случае есть три режима подсветки: «выключено», «включено» и «дыхание». Есть пять регулировок яркости подсветки и столько же скорости работы эффекта. Меня вполне устраивала статичная подсветка. Кстати, тут она работает по контурам кейкапов, а сами буквы не подсвечиваются.

Для регулировки угла наклона здесь можно установить три положения (0, 3 и 7 градусов), для чего реализован интересный механизм ножек в задней части, где маленькие лапки встроены в большие. Лично для меня клавиатура оказалась удобной в работе. Ход клавиш не очень большой, она работает тихо, а ещё у нее есть цифровой блок, при том, что сама она относительно компактная. Ещё одним плюсом для меня оказалось подключение. Тут можно самостоятельно выбрать кабель. Я брал её с собой в поездку и штатный кабель благополучно где-то забыл. Соответственно можно выбрать любой другой подходящий с подключением Type-C – Type-C или Type-C – Type-A.

Клавиатура легко помещается в рюкзак, она достаточно лёгкая и с ней без особых проблем можно путешествовать. Заявленный ресурс нажатий – 9 млн. Это меньше, чем у механики, но в данном случае цена достаточно низкая и поэтому её можно даже не чистить, а просто заменить на новую.

Андрей Понкратов aka wildchaser