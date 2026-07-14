Складные смартфоны Samsung прошлого поколения обладают мощностью беспроводной зарядки 15 Вт

В поколении складных смартфонов с Galaxy Z Fold 4 до Galaxy Z Fold 7 Samsung использовала беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Хотя многим владельцам этого хватало, китайские конкуренты в настоящее время предлагают более высокие характеристики.

Релиз моделей Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra может обеспечить значительное повышение этого параметра. Инсайдер Lazuk сообщил, что мощность беспроводной зарядки Galaxy Z Fold 8 вырастет до уровня 20 Вт.

Изображение: ChatGPT

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Прежние утечки утверждали, что на этом смартфоне будет установлен аккумулятор 4800 мАч вместо 4400 мАч на аппарате прошлого года. Может оказаться, что на полную зарядку в итоге будет уходить прежнее время.

Более дорогой складной смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra также может получить зарядку мощностью минимум 20 Вт или больше. Точная информация по этому вопросу пока отсутствует.