На SSJ-100 и МС-21-300 установлены отечественные кислородные системы, которые удалось создать за два-три года, используя нестандартные решения.

Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК) рассказала о новой импортозамещенной кислородной системе, которой оборудованы российские пассажирские самолеты SSJ-100 и МС-21-300. В первую очередь речь идет о кислородных масках, которые перед каждым полетом демонстрируют бортпроводники. На самом деле кислородная система включает множество компонентов.

Изображение: нейросеть qwen

Как известно, во время полета на большой высоте кислорода для дыхания не хватает, и на борту искусственно создается атмосфера, сопоставимая с земной. При разгерметизации салона автоматически начинает работать кислородная система.

«Суперджеты» старой версии (SSJ-100) и МС-21-300 ранее были оборудованы системами иностранного производства. После 2022 года специалисты ПАО «Яковлев» выбрали нового поставщика – российскую компанию «Респиратор» из города Орехово-Зуево, которая входит в холдинг «Технодинамика».

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Для двух новых импортозамещенных лайнеров разработчики унифицировали ключевые конструктивные решения по кислородным системам. Они лишь немного отличаются в части технологий интеграции блоков системы в интерьер. При разработке российской кислородной системы учитывались недостатки западных аналогов, поэтому отечественный продукт получился более качественный. Система адаптирована для использования в российских реалиях.

«То, над чем зарубежные поставщики работали десятилетиями, нам пришлось уместить в двух-трехлетний цикл. Именно такой вызов заставил искать нестандартные решения, которые в итоге оказались зачастую удачнее западных аналогов», – отмечает начальник отдела оборудования ПАО «Яковлев» Генар Шувалов.

Кислородная система воздушного судна двусоставная – для пассажиров и для экипажа. Системы работают независимо друг от друга и по-разному устроены. У пилотов она более функциональна и включает полнолицевые маски со встроенной радиосвязью и защитой от дыма. Кислород поступает из специально разработанных отечественными инженерами баллонов, которые во многом превосходят зарубежные аналоги.

Изображение: ОАК

Пассажирская система представляет собой легкие и компактные маски. Комплект с изделиями встроен в аварийные кислородные блоки, которые находятся над каждым блоком кресел. Генератор вырабатывает кислород, достаточный для полноценного дыхания всех подключившихся пассажиров в течение 15 минут.

Маски МКП-Р96. Изображение: ОАК

Все изделия прошли масштабные испытания перед установкой на самолеты. Маски МКП-Р96, которые используются на SJ-100 и МС-21, изготовлены из мягкого силикона, принимающего форму лица без лишнего давления. Разработчики сравнивали маску с зарубежными аналогами – по ряду параметров российское изделие оказалось лучше.