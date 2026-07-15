Энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC продолжает тестировать сборки прошлых поколений — в своём свежем видеоролике он проверил возможности GeForce GTX 1060 6 ГБ, работающей совместно с процессором AMD Ryzen 7 5800X.
В разрешении 1080p тестовая сборка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Counter-Strike 2 (низкие настройки) – 233 fps/103 fps
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (низкие настройки) – 96 fps/74 fps
- ARC Raiders (низкие настройки, среднее качество текстур) – 76 fps/45 fps
- Crimson Desert (низкие настройки, высокое качество текстур) – 29 fps/23 fps
- Battlefield 6 (самые низкие настройки) – 54 fps/41 fps
- Forza Horizon 6 (очень низкие настройки) – 67 fps/56 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, среднее качество текстур) – 51 fps/43 fps
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (пресет Ultra) – 60 fps/60 fps
- The Witcher 3 (высокие настройки) – 67 fps/45 fps
- Art of Rally (высокие настройки) – 99 fps/61 fps
- Escape From Duckov (самые высокие настройки) – 112 fps/96 fps
В целом, GTX 1060 6 ГБ в паре с Ryzen 7 5800X неплохо справилась с современными играми, обеспечив высокие показатели fps в большинстве из них, хоть и на низких настройках, а также показала высокие результаты в играх прошлых лет и инди-проектах.