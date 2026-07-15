Тесты проводились в разрешении 1080p.

Энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC продолжает тестировать сборки прошлых поколений — в своём свежем видеоролике он проверил возможности GeForce GTX 1060 6 ГБ, работающей совместно с процессором AMD Ryzen 7 5800X.

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

В разрешении 1080p тестовая сборка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (низкие настройки) – 233 fps/103 fps

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (низкие настройки) – 96 fps/74 fps

ARC Raiders (низкие настройки, среднее качество текстур) – 76 fps/45 fps

Crimson Desert (низкие настройки, высокое качество текстур) – 29 fps/23 fps

Battlefield 6 (самые низкие настройки) – 54 fps/41 fps

Forza Horizon 6 (очень низкие настройки) – 67 fps/56 fps

Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, среднее качество текстур) – 51 fps/43 fps

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (пресет Ultra) – 60 fps/60 fps

The Witcher 3 (высокие настройки) – 67 fps/45 fps

Art of Rally (высокие настройки) – 99 fps/61 fps

Escape From Duckov (самые высокие настройки) – 112 fps/96 fps

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

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В целом, GTX 1060 6 ГБ в паре с Ryzen 7 5800X неплохо справилась с современными играми, обеспечив высокие показатели fps в большинстве из них, хоть и на низких настройках, а также показала высокие результаты в играх прошлых лет и инди-проектах.

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