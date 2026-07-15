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kosmos_news
Эксперты сравнили стоимость и технические характеристики российского МС-21 с Boeing 737 и Airbus 320
Импортозамещенный МС-21 стоит 5,3 млрд рублей, зарубежный лайнеры — 4,0-6,9 млрд рублей, однако иностранные суда уже давно эксплуатируются и пользуются спросом у заказчиков.
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На днях глава Ростеха Сергей Чемезов назвал новый полностью импортозамещенный МС-21 полноценной заменой Boeing 737 и Airbus A320. По его словам, авиакомпании этот самолет «еще не пробовали» — сертификация лайнера ожидается в конце следующего года. Издание «Фонтанка» сравнило отечественное воздушное судно с иностранными лайнерами и пришло к интересным выводам.
МС-21, Boeing-737 и Airbus-A320. Изображение: нейросеть qwen

Проект среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 был представлен около 20 лет назад. Ожидалось, что он приступит к коммерческой эксплуатации в 2012 году, однако по ряду причин этого не произошло. Планировалось, что отечественная машина будет иметь дальность полета 6350 км, однако в ходе испытаний в конце июня лайнер подтвердил дальность полёта свыше 3800 км, что, как заявили производители, вполне достаточно для среднемагистральных рейсов. Кроме того масса самолета увеличилась на 6 тонн, поскольку российские комплектующие оказались тяжелее.

Таким образом, по этому показателю сейчас МС-21 сложно было бы конкурировать с Airbus A320 и Boeing 737. Дальность полета иностранных судов составляет до 6100 км и 6500–7100 км соответственно. Что касается внутреннего оснащения, то у МС-21 имеется импортозамещённая кислородная система, которая, как уверяют в ОАК, превосходит зарубежные аналоги.

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Один из важнейших вопросов касается стоимости лайнеров. Согласно официальным данным, МС-21 стоит 5,3 млрд рублей. Boeing и Airbus не раскрывают цену своих машин, однако профильные издания называют каталожные цифры, которые, скорее всего, близки к истине.

Цена Boeing 737-10 варьируется от 130 до 135 млн долларов, то есть примерно 10 млрд рублей. Однако фактическая стоимость нового лайнера, как правило, составляет 55–75 млн долларов (от 4 до 5,5 млрд рублей). Airbus A320neo с учетом скидок поставляется заказчикам в среднем за 55–90 млн долларов (4,2–6,9 млрд рублей).

Иностранные суда пользуются большим спросом: только в этом году Airbus собрал и отдал авиакомпаниям 351 самолет. Boeing передал эксплуатантам 250 бортов и получил заказы еще на более 300 машин. МС-21 в свою очередь пока продолжает испытываться и в июне выполнил 13 полётов общей продолжительностью 46 часов.

В связи с этим можно сделать вывод, что требуется время для оценки конкурентоспособности отечественного самолета.

#россия #сша #авиация #импортозамещение #самолеты #мс-21 #оак #boeing-737 #airbus-a320
Источник: fontanka.ru
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