Пилы по дереву бывают разнообразных конструкций. Ручные ножовки хороши тем, что не требуют топлива для работы, однако они ограничены физическими характеристиками человека. Бензопилы уже требуют топлива для работы, но являются избыточно мощными для применения в быту. Но есть и нечто среднее между ручной пилой и бензопилой.

В этот раз у нас на обзоре бюджетная аккумуляторная цепная пила Forcekraft WT03156. Хотя производитель почему-то называет её сабельной, что неправильно, потому что сабельная пила не бывает цепной, и наоборот.

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Пила поставляется в пластиковом кейсе с двумя защёлками. Место внутри можно было распределить и лучше, без форменных закорючек.

Как все уже могли заметить, я уже собрал пилу и пользовался ею, поэтому она лежит отдельно. Пила в собранном состоянии просто не влезает в чемодан и это можно назвать некоторым недостатком. В руководстве по эксплуатации написано «ножовочная» и в скобках «сабельная пила», что снова неправильно. Ножовочная пила похожа на сабельную, но не является сабельной. Кто-то очень некомпетентный занимался оформлением товара.

Начнём обзор с инструкции, в которой указаны характеристики и комплектация. К комплектации вопросов нет. А вот к заявленным характеристикам есть некоторые вопросы, касающиеся ёмкости аккумулятора и скорости цепи.

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Большая часть инструкции заполнена правилами техники безопасности и рекомендациями, но есть здесь и доля абсурда. Мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что производитель/представитель пытается лишить пользователя всех прав. Например, существует запрет на самостоятельный ремонт и настройку (!) инструмента в период гарантийного срока. Ну не абсурд ли это? Мало того что лишают права на ремонт, так еще и настраивать запрещено самостоятельно. А как тогда использовать инструмент, если его нельзя настраивать? Нужно собрать его с болтающейся цепью и молиться, чтобы она не покромсала владельца при использовании?

Особенно позабавили требования к электроинструменту, где сказано работать в резиновых диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах или на диэлектрическом коврике. Уже представил садовника в полном обмундировании электрика, чтобы отпилить аккумуляторной пилой пару веток на деревьях в саду. Может, ещё костюм сапёра надеть, а то вдруг аккумулятор взорвётся?

Изображение — Stable Diffusion

Также есть очередной запрет на самостоятельный ремонт инструмента, гласящий, что потребитель не должен производить никакого ремонта электроинструмента, а должен немедленно сдавать его в сервисную мастерскую. Позабавил пункт о запрете ремонта проводов и штепсельных соединений. И это «руководство» составлено для аккумуляторного инструмента. Стоит ли объяснять, почему люди подтираются такими требованиями, используя их вместо туалетной бумаги?

Имеется пункт, гласящий: «не вносить внутрь котлов, резервуаров, емкостей переносные трансформаторы и преобразователи частот». Что это вообще было? При чём тут котлы и трансформаторы в гарантии на аккумуляторную цепную пилу?

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Гарантия, разумеется, составлена таким образом, что её по факту нет. Так почему я, потребитель, должен прислушиваться к запретам, лишающим практически всех прав, какие только возможны? За рекомендации по технике безопасности — спасибо, но вот остальной бред пусть придержат при себе.

Я покупаю вещь, которую нужно обслуживать и ремонтировать по мере использования, а не подписку на сервис. И я, как пользователь, хочу быть уверен в купленной вещи, а то вдруг производитель внутри какую-нибудь бомбу заложил с таймером, взрывающуюся ровно в срок истечения гарантии или по команде? По рекомендациям, я вообще должен облачиться в резину с ног до головы, постелить диэлектрический коврик и свариться заживо с инструментом в руках в летний день. Это издевательство какое-то.

Давайте закроем антипотребительскую инструкцию и приступим к обзору.

Начинаем с блока питания. На корпусе написано: выходное напряжение 21 вольт при 1000 миллиамперах тока. Заметьте, это только выходные параметры; с учётом потерь внутри блока питания общее потребление должно быть около 25 Вт.

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Соответствует ли блок питания заявленным характеристикам? Если использовать в паре с аккумулятором, для которого он предназначен, то не соответствует. Реально БП потребляет всего 14–15 Вт, когда должен потреблять около 24–26 Вт согласно заявленным характеристикам. Может быть, если дать резистивную нагрузку, он и вытянет заявленные характеристики, но боюсь, тогда начнутся проблемы с перегревом и БП выйдет из строя.

Дальше у нас отвёртка, состоящая из металлического штыря и пластиковой рукояти. Качество изготовления рукоятки весьма посредственное, как и полагается дешёвому инструменту. Тут ругать не за что.

Две цепи упакованы в пластиковые пакетики. Сами цепи вполне нормальные.

Вот и литий-ионный аккумулятор на 20 вольт, ёмкость 2 ампер-часа. Больше никакой полезной информации на наклейках нет.

Для зарядки используется стандартное круглое гнездо. Из примечательного: через вентиляционные прорези можно заметить элементы типоразмера 18650 ёмкостью 1500 mAh, что меньше заявленного.

Разбираем аккумуляторную батарею, и да, там действительно установлены элементы ёмкостью всего 1500 mAh. Всего пять элементов 18650, что даёт максимальное напряжение 21 вольт при полной зарядке. Тут не нужно иметь лабораторию, чтобы понять, что батарея не соответствует заявленным характеристикам и соответствовать не может.

Балансировочная плата SYMT-5S на 5 элементов. На плате можно заметить один быстродействующий диод RS2M напряжением до 1000 вольт, диод Шоттки SS34, несколько силовых ключей WP3080A из разных партий и контроллер NB22005. Контроллер, пусть и простенький, имеет разнообразные защиты: от перегрузки, от перезаряда и пониженного напряжения, а также обеспечивает защиту от низкой температуры.

Сейчас аккумулятор имеет напряжение 19.62 вольта, что можно назвать заряженным состоянием. Подзарядка до 21 вольта израсходовала 16 Вт*ч электроэнергии с учётом потерь на блоке питания. Если посчитать, то полная ёмкость аккумулятора при заявленных двух ампер-часах была бы примерно 42 Вт*ч или 31 Вт*ч, если взять в расчёт фактические банки на полтора ампер-часа вместо заявленных двух. Несколько Вт*ч отдадим на потери в БП и BMS, итого имеем около 11–12 Вт*ч поглощённого заряда. Треть от максимальной ёмкости, что в принципе соответствует действительности.

Теперь рассмотрим пилу.

На устройстве есть этикетка с мощностью нагрузки 1000 вольт. Скорость двигателя — внушительные 20 тысяч оборотов в минуту. Скорость цепи — целых 6 метров в секунду (в инструкции заявлено чуть больше одного метра в секунду). Мы сейчас лицезреем некомпетентность во всей красе. А потом удивляемся, почему требования в руководстве бывают настолько абсурдными, что даже представляют опасность для потребителя, если он попытается им следовать.

В целом, если закрыть глаза на бред в инструкции и на наклейках, то в умелых руках устройство вполне полезное. Только вот защитный кожух здесь такой, что лучше бы его и не было, так как реально защитить он не сможет своей хлипкой конструкцией, а лишь внушает ложное чувство безопасности. И не поймите неправильно: я не против таких дешёвых инструментов. Это даже хорошо, что существуют такие вещи, даже если они могут быть опасными при неправильном использовании (любая вещь опасна при неправильном использовании, даже карандаш). Но вместо хлипкого защитного кожуха производитель мог потратить ресурсы на что-то другое.

С первого взгляда корпус изготовлен хорошо, есть даже резина на рукоятке. Кнопка включается, только если зажать предохранитель. Однако замечу, что у данной пилы нет плавного пуска. Вместо бесполезного и даже мешающего кожуха производитель мог потратить ресурсы на кнопку с плавным пуском, чтобы двигатель и шестерни редуктора не офигевали при старте.

Но главная проблема практически любого дешёвого инструмента — это пластиковый облой в отверстиях вентиляции и охлаждения. Однако без этого недостатка инструмент стоил бы гораздо дороже. Да, это значительно сокращает срок службы устройства, так как облой мешает охлаждению двигателя. Будет ли наличие закупоренных вентиляционных отверстий гарантийным случаем, если бы я принёс устройство в сервисный центр? Расчистили бы они там корпус от облоя за счёт производителя? Очень сомневаюсь, ведь устройство нормально включается и работает, что ещё надо?

По факту получается, что сделали дёшево и с косяками, но при этом лицемерно запрещают пользователю как-либо ремонтировать и даже разбирать устройство для обслуживания, а там есть что обслуживать.

Интересно, а если я разобрал кожух и снял шину с цепью, это тоже является нарушением? Какой я плохой пользователь, оказывается.

А знаете, почему всячески пытаются лишить потребителя любых прав, особенно на разборку вещей? Правильно: как некоторые уже заметили по аккумулятору, таким образом можно выявить обман в заявленных характеристиках. Я не против «кота в мешке», если вещь стоит дёшево. Это даже интересно. Но я против того, когда меня пытаются неприкрыто ущемить в возможностях и правах за мои же деньги.

Запреты на самостоятельный ремонт наносят огромный ущерб не только обществу, но и экологии. Любая неотремонтированная вещь требует замены, старая вещь становится мусором, а на производство новой затрачиваются ресурсы и выделяются разнообразные вредные вещества на каждом этапе, начиная с добычи сырья — например, нефти.

Внутри устройства можно обнаружить несколько проводов, кнопку и двигатель с редуктором. Уже сейчас можно заметить халатность при сборке устройства: чёрный провод оказался пережат корпусом возле двигателя.

Установлена кнопка DY-617F. Особое внимание заслуживает сомнительное качество пайки, но к этому мы ещё вернёмся.

Продолжаю разборку. Откручиваю редуктор с двигателем.

Двигатель, к слову, RS550PH-1. На корпусе указано рабочее напряжение 12 вольт, а это значит, что двигатель работает в перегрузке от 21 вольта. Ну и, опять же, качество пайки хоть и удовлетворительное, но не для меня. Я такую пайку считаю недостаточно надёжной, особенно учитывая вибрацию при эксплуатации.

В редукторе нанесен какой-то солидол. На главной шестерне он даже немного потемнел. Смазка не внушает доверия, но она есть, и её достаточно много, хотя большая часть оказалась в незадействованных полостях.

Не знаю, как долго она прослужит. Думаю, нужно будет заменить её чем-то более адекватным и подходящим. Учитывая такие нюансы, запрет на самостоятельный ремонт выглядит как умышленное причинение вреда потребителю, обществу и экологии. Даже если этот механизм очень прост и дешев, это не значит, что его нужно доводить до поломки, используя в том виде, в котором он был предоставлен производителем.

Если бы я не разобрал устройство, я бы не обнаружил нюанс с подозрительной, даже потемневшей смазкой в зоне вала двигателя. Я бы не обнаружил сомнительное качество пайки, а ведь это непростая электроника: инструмент подвергается серьёзному уровню вибрации при работе. Поэтому я перепаял таким образом, чтобы припой удерживал соединения с двух сторон, а не просто висел соплями, как с завода.

Я буквально продлил жизнь устройству своим вмешательством и теперь знаю, что его следует потом снова разобрать и заменить заводскую сомнительную смазку на более подходящую и качественную. Да и пережатый провод мог нести в себе серьёзную опасность, если бы он был прижат к металлическому корпусу двигателя, а не просто зажат двумя половинками пластикового корпуса. Напоминаю про вибрации при работе устройства.

Горящие провода — это вам не шутки: даже при замыкании обычного 12-вольтового аккумулятора, а тут 21 вольт, способный выдать больше 300 Вт мощности при замыкании в заряженном состоянии. И производители при этом всячески запрещают потребителям вскрывать устройства. Разумеется, вентиляционные отверстия тоже прорезал скальпелем. Теперь перегруженный двигатель не задохнётся при использовании.

Собираем обратно и проверяем. Работает даже лучше, чем когда было новым. Наверное, на это повлияла смазка, которую я перенес и заложил в почти сухие шестерни редуктора. Но надолго ли это поможет? Через пару месяцев, если не раньше, придётся снова разобрать и заменить смазку на более качественную. Про это, к слову, в инструкции не сказано — что редуктор следует тоже обслуживать. Ах да, ведь разбирать и ремонтировать устройство категорически запрещено... Вот когда сломается, тогда в сервис нужно будет нести, где наверняка откажут в обслуживании, так как найдут грязь на устройстве где-нибудь.

Конечно, с количеством смазки в редукторе не стоит злоупотреблять, слишком много - тоже плохо. Но судя по тому, как инструмент теперь работает, я вряд-ли переборщил.

Такие цепные пилы являются опасным и сложным механическим инструментом, требующим соответствующего обслуживания и ремонта по мере использования. И то, что производители/представители всячески лишают потребителей прав, запрещая им самостоятельно обслуживать и ремонтировать устройство, является очень плохой практикой, независимо от стоимости и назначения вещи.

Я, конечно, понимаю: защититься от потребительского терроризма как-то нужно, но это не значит, что нужно превращать потребителя в раба под предлогом его защиты через гарантию. Просто скажите прямо: «Мы можем отказать в гарантии, если посчитаем, что устройство использовали как-то неправильно», без этих бесконечных запретов на ремонт, обслуживание и прочего маразма в условиях. Ответственность за всё на свете и так давно переложена на конечного пользователя, гарантия и так написана так, что её по сути и нет. Так к чему всё это издевательство?

Устройство мне понравилось, а вот как меня пытались ущемить — нет. Я больше предпочёл бы «кота в мешке» без каких-либо гарантий при условии, что устройство находится в рабочем состоянии на момент покупки, чем то, что мне всё запрещают: даже редуктор двигателя невозможно легально обслужить, заменив расходный материал — смазку, так как для этого требуется разобрать устройство, что является нарушением запретов.

Всё было бы хорошо: учитывая бюджетный сегмент инструмента, на стоимость можно легко списать и облой, и пережатый провод, и абы как заложенную в редуктор смазку. Это абсолютно нормально, когда инструмент стоит дешевле аналогичных в магазине. Невозможно сделать очень дёшево и при этом очень качественно. Но этот негатив, спровоцированный при чтении руководства пользователя, испортил всю картину.

Я бы проявил уважение и выразил своё почтение производителю/представителю, если бы они вместо тысячи запретов и указаний нести вещь в сервисный центр по любому чиху просто указали список используемых в устройстве запчастей, а в идеале приложили понятную схему устройства. Приложили настоящие рекомендации по обслуживанию, в том числе редуктора. Но, увы.

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