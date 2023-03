Обновление позволило поднять производительность видеокарт до 120 кадров в секунду в режиме 4K на всех моделях RTX 40

NVIDIA объявила, что Forza Horizon 5 наконец-то получила поддержку DLSS 3 и NVIDIA Reflex. На прошлой неделе DLSS 2 стал доступен для Deceive Inc. и Tchia!, а на следующей неделе DLSS 2 появится в Gripper, The Last of Us Part I и Smalland: Survive The Wilds.

Согласно информации NVIDIA, с обновлением DLSS 3 Forza Horizon 5 сможет работать со скоростью более 120 кадров в секунду при разрешении 4K/UHD на видеокартах серии RTX 40, включая RTX 4070 Ti. Согласно диаграммам NVIDIA, игра тестировалась в системе с процессором Intel Core i9-12900K, 32 ГБ ОЗУ и в режиме Super Resolution Performance Mode с максимальными настройками и экстремальным режимом трассировки лучей. С DLSS 3 даже RTX 4070 Ti смогла достичь средней скорости 125,2 кадра в секунду.

Обновление NVIDIA DLSS 3 и Reflex для Forza Horizon 5 выходит как раз к релизу дополнения Rally Adventure, которое выходит сегодня. Это второе дополнение для Forza Horizon 5, в котором игроков ждет совершенно новая локация Sierra Nueva. Новое расширение включено в комплект дополнений Forza Horizon 5 Premium, Premium Edition и Expansions Bundle, а также доступно отдельно по цене 19,99 долларов.

В дополнение к обновлению DLSS 3 для Forza Horizon 5 NVIDIA объявляет о поддержке DLSS 2 еще для трех игр: Gripper, Smalland: Survive the Wilds и The Last of Us Part I.