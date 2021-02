Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung ввела тренд на складные смартфоны с появлением Galaxy Fold. Следом за ней последовала Huawei с ее Mate X. Однако после санкций китайский бренд не смог удержаться в этой конкурентной и сложной нише устройств. Это позволило Samsung проявить себя и занять прочное место в этом сегменте. Несмотря на первоначальные проблемы Galaxy Fold с низким качеством сборки, компании удалось сгладить все углы, чтобы предоставить покупателям надежный продукт. В прошлом году бренд представил серию Galaxy Z Flip, которая стала очередным хитом благодаря своему вертикально складывающемуся форм-фактору, а также выпустила Galaxy Z Fold2, который стал серьезным обновлением по сравнению со своим предшественником. В настоящее время у Samsung есть целый сегмент складных телефонов. Тем не менее, поскольку в 2021 году в данном секторе рынка смартфонов гонке наконец-то вступит больше компаний, Samsung только наращивает производство и готовит очередной ответ на пока робкие попытки конкурентов навязать борьбу в виде Galaxy Z Flip2 и Galaxy Z Fold3.

реклама

Сегодня внутренний источник раскрыл некоторые ключевые подробности о грядущих складных телефонах Samsung. На данный момент устройства могут носить названия Galaxy Z Flip2 и Galaxy Z Fold3. Согласно отчету, Z Fold3 имеет номер модели SM-F926, тогда как Z Flip2 имеет номер модели SM-F711. Оба устройства будут поставляться с оболочкой One UI 3.5 прямо из коробки. Это намекает на то, что даты релиза намечены на вторую половину текущего года, так как на сегодняшний день самая последняя версия оболочки программного обеспечения Samsung именуется One UI 3.1. Последняя прошивка работает на серии Galaxy S21. Серия Galaxy Note 21, вероятно, получит новый One UI 3.5. Эти флагманы обычно дебютируют во второй половине года (август - сентябрь). Таким образом, мы можем увидеть новую складную модель примерно в тот же день.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В отчете также говорится, что Galaxy Z Fold3, как полагают, получит 256 ГБ памяти. Z Flip2, с другой стороны, будет иметь варианты на 128 ГБ и 256 ГБ. Вариант с меньшим объемом памяти предполагает, что Samsung попытается несколько снизить стоимость вертикально складывающегося устройства. В отличие от прошлого года, когда компания представила Z Flip только для сетей 4G, вероятно, что в этом году бренд представит два смартфона с полной поддержкой сетей пятого поколения. По слухам, Galaxy Z Fold3 также будет предлагать поддержку S-Pen. Это будет второе устройство из серии Note, которое получит поддержку стилуса Samsung.