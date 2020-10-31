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Смартфоны произведенные китайскими компаниями прочно зарекомендовали себя на рынке, а многие из них по праву входит в число крупнейших производителей мобильных телефонов. Если бы не санкции США, то вполне вероятно, что к концу этого года компания Huawei стала бы крупнейшим производителем смартфонов в мире. Таким образом, компания Samsung по итогам года станет лидером мобильного рынка.

Однако, не смотря на проблемы, Huawei по-прежнему входит в пятерку ведущих компаний на рынке, куда также попали другие китайские производители в лице Xiaomi и Vivo. Кроме того, такие китайские компании, как Oppo, Realme и OnePlus, также имеют достаточно хорошие показатели на рынке смартфонов.

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По мнению большинства аналитиков, в четвертом квартале текущего года каждый второй проданный смартфон будет произведен китайскими компаниями.

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Если говорить о завершившемся III квартале 2020 года, то компания Samsung поставила на мировой рынок 79,8 миллиона устройств, что на 47% больше, чем во втором квартале, это позволило занять ей первое место. Смартфоны от Huawei были проданы в количестве 50,9 миллиона штук, что на 7% меньше, чем в предыдущий период. Поставки Xiaomi составили 46,2 миллиона, что на 75% больше по сравнению с предыдущим периодом. Поставки смартфонов Apple достигли 41,7 миллиона единиц, а OPPO может похвастаться 31 миллионом отгруженных устройств, что позволило ей войти в первую пятерку.

Стоит отметить, что дочерняя компания Realme заняла седьмое место с 14,8 миллионами устройств. Таким образом, совокупные поставки смартфонов OPPO и Realme в третьем квартале 2020 года составили 45,8 миллиона единиц, что превышает показатель Apple.

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Сегодня агентство IDC предоставило свои данные по мировым поставкам смартфонов, которые в третьем квартале составили 353,6 миллиона единиц, что на 1,3% меньше, чем за тот же период 2019 года, когда было продано 358,5 млн единиц.