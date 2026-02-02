Компания Ayaneo раскрыла чипсет в своем первом игровом смартфоне-слайдере Pocket Play

Компания Ayaneo, специализирующаяся на производстве портативных игровых устройств, представила свой смартфон Pocket Play ещё в декабре, но тогда характеристики были не раскрыты. Они продемонстрировали дизайн, но умолчали о ключевых деталях, таких как процессор, дисплей и батарея. Спустя почти два месяца Ayaneo наконец сообщила, какой чип используется в её первом смартфоне. Ayaneo Pocket Play работает на базе MediaTek Dimensity 9300, флагманского процессора 2023 года, который и сейчас способен справляться с требовательными играми, однако, это довольно странный выбор.

Не совсем понятно, почему Ayaneo не решила использовать более новый чипсет, например, Dimensity 9500 или Dimensity 9400+ годичной давности для более стабильной производительности в долгосрочной перспективе. Возможно, что компания решила не рисковать деньгами и свой первый смартфон сделать на базе более дешевого процессора, снизив риск финансовых потерь.

Чип — это не только чистая производительность. Он также играет важную роль в том, как долго устройство останется актуальным. Более старые процессоры, как правило, быстрее теряют поддержку производителя, что может повлиять на обновления программного обеспечения и долгосрочную стабильность. Это особенно важно для нишевого устройства, ориентированного на энтузиастов.

Ayaneo не подкрепила анонс какими-либо точными данными. Нет данных о частоте кадров, результатов бенчмарков и заявлений о производительности в реальных условиях. В настоящее время большая часть реальных игровых возможностей Pocket Play остается загадкой. Наверняка, что Pocket Play пытается стереть грань между смартфоном и портативной консолью. Он использует боковой выдвижной механизм, который открывает полноценный физический контроллер, скрытый под дисплеем. Внутри находится знакомая компоновка с D-pad, кнопками ABXY, плечевыми триггерами и двумя аналоговыми джойстиками.

Ayaneo также добавила две интеллектуальные сенсорные панели, которые можно настроить для работы в качестве виртуальных джойстиков или стандартных сенсорных панелей, предоставляя игрокам гибкость в настройке управления по своему вкусу.