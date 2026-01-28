Стоит отметить, что в производстве будут лишь частично использоваться мощности Intel, а основная часть чипов будет производиться TSMC

Как сообщает DigiTimes, грядущий графический процессор NVIDIA "Feynman" для нужд искусственного интеллекта будет частично использовать технологические процессы Intel Foundry. NVIDIA недавно приобрела 5% акций Intel и изучает возможность использования производственных мощностей Intel Foundry. В частности, NVIDIA заинтересована в использовании технологических процессов Intel 18A и 14A для некоторых компонентов своего будущего графического процессора Feynman, который выйдет в 2028 году и заменит нынешний графический процессор Rubin для искусственного интеллекта. Компания NVIDIA также намерена использовать технологию Intel EMIB для межсоединений чиплетов.

Изображение: NVIDIA

Графический процессор Feynman для искусственного интеллекта по-прежнему будет в основном использовать технологии TSMC, а его основная структура будет построена на кристаллах, использующих технологический процесс TSMC A16 (1,6 нм), который, как ожидается, составит 75% стоимости чипа. Оставшаяся часть кремниевой подложки будет изготовлена на техпроцессах Intel 18A или Intel 14A, а окончательная упаковка чипа, как ожидается, будет производиться на территории США, на заводе Intel Foundry. Таким образом, Intel будет заниматься соединением чиплетов по стандарту EMIB. Предполагается, что в чипе Feynman будет реализован новый стандарт HBM4e или даже HBM5, и значительно увеличен объем памяти на один чип, так что каждый из них сможет обрабатывать модели с триллионами параметров.