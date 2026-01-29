Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Башкортостане в 2028 году начнёт работать металлургический завод стоимостью 10 млрд рублей
Преимущественно на предприятии будет производиться гранулированный чугун.

Металлургия в наши дни является основой основ любого производства, в котором применяются чугун и сталь. Учитывая российский промышленный рост, потребность в новых металлургических предприятиях также растёт, и новое предприятие соответствующей направленности будет построено в Башкортостане.

Источник изображения: ChatGPT.

Как уточняется, предприятие будет строиться на территории опережающего развития (ТОР) «Белорецк» под эгидой «Туканского металлургического комплекса» и обойдётся в 10 миллиардов рублей. Основной сферой деятельности нового предприятия станет переработка железнорудного концентрата в гранулированный чугун.

Завод будет возводиться по «экологически щадящей» технологии FCIT (Fast Cast Iron Technology, технология быстрого чугуна), так что переживать за чистоту воздуха в округе, по всей видимости, не придётся.

Согласно плану, в 2027 году будут завершены строительно-монтажные работы, а в 2028 году предприятие выйдет на проектную мощность, равную 332,5 тысячам тонн гранулированного чугуна в год.

#россия #экономика #промышленность #металлургия
