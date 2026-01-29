Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Создатель Might and Magic будет консультировать студию Unfrozen при создании HoMM Olden Era
Поможет это или нет — вот, в чём на данный момент главный вопрос.

У каждой игровой франшизы есть человек или группа людей, которые являются для них полноценными создателями и идейными вдохновителями. У Might and Magic и Heroes of Might and Magic это Джон Ван Канегем (Jon Van Caneghem). Именно он является основателем студии New World Computing, подарившей нам культовую серию ролевых игр, а также выросшую из неё, пожалуй, ещё более культовую серию пошаговых стратегий.

Сейчас студия Unfrozen продолжает корпеть над Heroes of Might and Magic Olden Era, призванной воссоздать игровой процесс, близкий по своему характеру бессмертным третьей и пятой частям «Героев», и вот, руководитель коллектива Денис Фёдоров сообщил о том, что Ван Канегем присоединился к команде в качестве творческого консультанта/советника.

Источник изображения: Unfrozen / Hooded Horse.

Насколько это без преувеличения колоссальное приобретение поможет Unfrozen в создании Olden Era, пока что большой вопрос. С одной стороны, Ван Канегем может поделиться своими знаниями лора континента Джадам, на котором развернутся события Olden Era. С другой стороны, геймдизайнер уже давно не участвовал в работе над играми данной серии.

В любом случае, хуже от наличия Ван Канегема в команде точно не будет. А вот будет ли лучше — узнаем, по плану, в этом году. Более точного срока релиза своего творения у Unfrozen пока нет.

#ubisoft #hooded horse #heroes of might and magic olden era #unfrozen
