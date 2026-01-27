В сеть попали характеристики видеокарт Intel Arc Pro B65 и B70 на базе GPU BMG-G31

Портал Videocardz.com получил дополнительную информацию об обновлении Arc Pro Battlemage, запланированном на этот квартал. В первых сообщениях упоминались только названия моделей. Сегодня стало известно, что релиз запланирован на первый квартал, и теперь есть также технические характеристики, отсутствовавшие в предыдущих обзорах.

И Arc Pro B70, и Arc Pro B65 основаны на графическом процессоре BMG-G31, что теперь подтверждено. Конфигурация памяти также одинакова. Обе карты, как сообщается, имеют 32 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине. Основное различие заключается в конфигурации ядер графического процессора.

Утверждается, что BMG-G31 включает до 32 ядер Xe2, что составляет 4096 ядер FP32 на всей площади кристалла. Ожидается, что именно такая конфигурация будет использоваться в модели Arc Pro B70. Arc Pro B65, как ожидается, будет иметь меньше ядер, и их количество должно совпадать с Arc Pro B60, а именно 2560 ядер (20 ядер Xe2). Пока нет информации о потребительской или игровой версии, но, по сообщениям, драйверы для такой карты уже готовы. Партнеры уже имеют чипы BMG-G31 для тестирования, но только в версии Pro, а не в игровой.

Теоретически, ничто не мешает сторонним производителям продавать версию с тремя вентиляторами и ARGB-подсветкой, но Intel, вероятно, не будет официально это поддерживать. Похоже, Intel приостановила выпуск игровой версии, чтобы посмотреть, как будет себя чувствовать рынок памяти. Это не сулит ничего хорошего тем, кто ожидает скорого запуска. Чем дольше задержка, тем меньше смысла в релизе. Это напоминает ситуацию с Alchemist, которая вышла почти на год позже и быстро оказалась в конкуренции с графическими процессорами следующего поколения от AMD и NVIDIA.