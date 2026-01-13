В накладной процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D указан с 16 ядрами и TDP 170 Вт

На сайте-агрегаторе данных о поставках нового оборудования (NBD) пользователь Olrak обнаружил процессор Ryzen 9 PRO 9965X3D. Насколько известно, на сегодняшний день AMD анонсировала только три модели серии PRO, и ни один из них не имел более 12 ядер.

Ryzen 9 PRO 9965X3D указан как процессор с TDP 170 Вт, что соответствует характеристикам 9950X3D. В записи также упоминается код OPN 100-000001999 и 16-ядерная конфигурация. Не подтверждается наличие у процессора более двух блоков 3D V-Cache, как у предполагаемого процессора 9950X3D2, который AMD ещё не анонсировала, но намекала на него.

Если читать между строк, то это может быть частью более масштабного обновления линейки X3D для сокета AM5. Ожидается, что в этом году AMD представит больше процессоров AM5, включая чипы с X3D, процессоры серии G с более мощной интегрированной графикой и, возможно, больше процессоров серии F с отключенной встроенной графикой.

Причина проста: AMD не планирует выпускать преемника Zen 5 в ближайшее время. Тизер на Computex вполне возможен, поскольку AMD часто анонсирует процессоры следующего поколения на этом мероприятии.

Что касается подробных характеристик, то на данный момент нет информации о тактовой частоте или размере кэша L3 нового процессора.