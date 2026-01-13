Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D обнаружен в товарных накладных
В накладной процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D указан с 16 ядрами и TDP 170 Вт

На сайте-агрегаторе данных о поставках нового оборудования (NBD) пользователь Olrak обнаружил процессор Ryzen 9 PRO 9965X3D. Насколько известно, на сегодняшний день AMD анонсировала только три модели серии PRO, и ни один из них не имел более 12 ядер.

Ryzen 9 PRO 9965X3D указан как процессор с TDP 170 Вт, что соответствует характеристикам 9950X3D. В записи также упоминается код OPN 100-000001999 и 16-ядерная конфигурация. Не подтверждается наличие у процессора более двух блоков 3D V-Cache, как у предполагаемого процессора 9950X3D2, который AMD ещё не анонсировала, но намекала на него.

Если читать между строк, то это может быть частью более масштабного обновления линейки X3D для сокета AM5. Ожидается, что в этом году AMD представит больше процессоров AM5, включая чипы с X3D, процессоры серии G с более мощной интегрированной графикой и, возможно, больше процессоров серии F с отключенной встроенной графикой.

Причина проста: AMD не планирует выпускать преемника Zen 5 в ближайшее время. Тизер на Computex вполне возможен, поскольку AMD часто анонсирует процессоры следующего поколения на этом мероприятии.

Что касается подробных характеристик,  то на данный момент нет информации о тактовой частоте или размере кэша L3 нового процессора.

#amd #процессоры #процессоры amd #zen 5 #процессоры ryzen #процессоры нового поколения #zen5 #ryzen 9 pro 9965x3d
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
2
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
Швеция заказывает дистанционно управляемые турели Trackfire RWS для борьбы с БПЛА
+
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
2
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+
«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
2
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
41
В Micron заявляют, что кризис на рынке памяти завершится не ранее 2028 года
+
При строительстве элитного поселка на побережье США рабочие раскопали древнее индейское поселение
2

Популярные статьи

«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
6
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
13
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
29
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
17
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
10
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
2

Сейчас обсуждают

artemuss1990
01:45
Петушары чтоб они обосрались со своим ИИ
Системы искусственного интеллекта нового поколения от NVIDIA усугубят дефицит SSD
Анатолий Орлов
01:13
И места съёмок в фильме очень странно выбраны. Белоруссией не пахнет. Фильм 2001 года снят хотя бы в окрестностях Лиды
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
swr5
00:45
И ничего не потерял. Кино - пережиток который скоро исчезнет, тем более такая муть.
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
Михаил Barash Андреев
00:36
По поводу бездарей я бы на Вашем месте поосторожничал с выводами. Особенно когда и телик, и компьютер, которые Вы зачем-то привели в пример потребителей переменного тока, на деле потребляют постоянный...
«Росатом» разработал первый российский модульный инвертор для солнечных панелей
32Влад32
23:51
Берегите свои старые компьютеры.
Клиенты TSMC готовы платить двойную цену за ускоренное производство чипов и гарантировать поставку
32Влад32
23:25
А как же рыночная экономика. Она ведь все разрулит? Или не все и не всегда?
В Южной Корее стоимость всего одного модуля объёмом 16 ГБ выросла до 300 долларов
32Влад32
23:23
Смотри, что хочешь. Но то, что в статье - точно не самые лучшие.
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
ark-bak
23:16
Чем выше взлёт - тем глубже пропасть.
Цены RTX 5090 в Европе выросли в полтора раза и самым дешёвым вариантом стала модель с водоблоком
Павел Кандеев
23:11
Да такое гавнищщще даже за полтинник не надо дятел,что ты себе такое гавно не собрал?
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Китя.
23:09
Твой блок на гарантий 3 года. а есть Блок DEEPCOOL GamerStorm PN850M на гарантий 10 лет.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter