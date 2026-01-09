Тестирование NVIDIA DLSS 4.5 на картах RTX 50/40/30 и 20 показало снижение производительности особенно в сериях Ada/Turing

В двух независимых обзорах от ComputerBase и Hardware Unboxed впервые подробно рассмотрена производительность технологии DLSS 4.5 Super Resolution в нескольких поколениях графических процессоров. Оба они сходятся в том, что несмотря на улучшение качества изображения, производительность старых видеокарт GeForce заметно снижается.

Согласно ComputerBase, новая предустановка "Model M" в DLSS 4.5 улучшает некоторые артефакты по сравнению с DLSS 4 в тенях, рендеринге воды и растительности. В результате получаются более четкие визуальные эффекты и улучшенная временная стабильность. На RTX 5070 Ti и RTX 4080 Super производительность снижается примерно на 4-5%, в то время как на RTX 3090 Ti и RTX 2080 Ti она снижается в среднем примерно на 12%. Эти сбои связаны с отсутствием ускорения FP8 на старых графических архитектурах, которые в настоящее время широко используются в DLSS 4.5.

Аппаратное обеспечение у Unboxed было сфокусировано на необработанных данных в разрешении 1440p с использованием режима масштабирования качества. Была обнаружена аналогичная закономерность: DLSS 4.5 примерно на 9% медленнее, чем DLSS 4, на графических процессорах Ada среднего класса, таких как RTX 5070, и на целых 20-30% медленнее на моделях Ampere и Turing. Видеокарты RTX 40 и RTX 50 сохраняют приемлемый прирост частоты кадров по сравнению с обычным рендерингом, но в более старых сериях часто наблюдается снижение или даже отрицательное масштабирование.

В обоих обзорах отмечается, что более высокая вычислительная нагрузка DLSS 4.5 обеспечивает очевидный визуальный выигрыш. Тем не менее все сходятся во мнении, что обновление выгодно только для новых графических процессоров. Сама NVIDIA рекомендует видеокарты RTX 40 или новее.

