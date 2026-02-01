Сбой Explorer.exe приводит к проблемам с пользовательским интерфейсом

В январском апдейте и более ранних обновлениях Windows 11 содержится ошибка, приводящая к сбою Explorer.exe, что подтверждает компания Microsoft, выпуская патч, решающий эту проблему, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Сообщается, что сбой Explorer.exe вызывает проблемы с пользовательским интерфейсом, включая Панель задач, что приводит к невозможности открыть меню Пуск и требует ручного перезапуска процесса. Как сообщает Microsoft, данная проблема может возникать из-за ряда приложений, добавленных в автозагрузку, хотя не предоставляет их список. К счастью, компания уже подготовила решение в виде патча KB5074105, который устраняет неполадку.

Издание отмечает, что в январском обновлении KB5074109 наблюдался целый ряд других проблем, включая ошибку с названиями папок, отсутствие реакции Экрана блокировки и внезапные чёрные экраны, тогда как апдейт KB5074105 их решает. Впрочем, чуть ранее некоторые пользователи пожаловались, что необязательное обновление добавляет ряд других ошибок.