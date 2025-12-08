Стоит отметить, что новинки не предназначены для игроков

Компания Aetina представила новую серию модулей ИИ-ускорителей CoreEdge MXM на базе встраиваемых графических процессоров NVIDIA RTX PRO Blackwell. Первыми моделями стали MX500B-QA и MX5000B-XA, использующие стандарт MXM 3.1 для компактных периферийных систем. Приятно снова увидеть современный форм-фактор MXM для новейших графических процессоров, несмотря на то, что это профессиональные ускорители, а не игровые видеокарты.

MX500B-QA сочетает в себе GPU RTX PRO 500 с 1792 ядрами CUDA, 56 тензорными ядрами и 14 ядрами RT. Покупателям будут доступны два варианта TGP: 35 Вт и 60 Вт с производительностью FP32 6,42 TFLOPS и 9,19 TFLOPS соответственно. Каждая модель оснащена 6 ГБ памяти GDDR7 на 96-битной шине со скоростью 24 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 288 ГБ/с. Модуль подключается через интерфейс PCIe 4.0 x8 и предлагает до трёх выходов DisplayPort 2.1a, поддерживающих разрешение до 8K при частоте обновления 240 Гц.

Выше располагается вариант MX5000B-XA, построенный на базе графического процессора RTX PRO 5000 Blackwell. Этот модуль оснащён 10496 ядрами CUDA, 320 ядрами Tensor и 80 ядрами RT, обеспечивая производительность до 40,62 терафлопс вычислений FP32. Он оснащен 24 ГБ памяти GDDR7 на 256-битной шине со скоростью 28 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность 896 ГБ/с. TGP имеет номинальную мощность 95 Вт или 115 Вт, поддерживает интерфейс PCIe 4.0 x16 и до четырёх выходов DisplayPort 2.1a.

Эти модули MXM предназначены для периферийных решений, таких как автономные мобильные роботы, беспилотные автомобили, заводское оборудование и медицинские системы. Aetina заявляет, что платы MXM занимают примерно пятую часть площади традиционной видеокарты, обеспечивая при этом производительность уровня рабочих станций. Конструкции поддерживают диапазон рабочих температур от -40°C до +85°C, оснащены защитным покрытием от пыли и влаги и оснащены усиленными монтажными отверстиями на платах MXM Type B для работы в условиях высокой вибрации.

Aetina также планирует выпуск оценочных комплектов с интерфейсами PCIe Gen4 x16 и выходами HDMI для упрощения создания прототипов. Модули MX5000B-XA и MX500B-QA уже доступны для заказа, а варианты MX4000B и MX2000B поступят в массовое производство в первом квартале следующего года.