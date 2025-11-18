Сайт Конференция
goldas
POCO показал дизайн смартфонов серии Poco F8
Дизайн серии POCO F8 в подтверждает, что смартфоны являются переименованными моделями серии Redmi K90

Компания Poco сегодня подтвердила, что 26 ноября по всему миру будут представлены смартфоны Poco F8 Pro и F8 Ultra. Бренд также раскрыл дизайн двух смартфонов, подтвердив ожидаемую деталь - оба являются переименованными моделями Redmi K90. Стандартный Poco F8 Pro будет доступен в чёрном, сером и аквамариновом цветах. Дизайн задней панели очень похож на тот, что можно было видеть на китайском Redmi K90, включая тот же прямоугольный блок камеры со скруглёнными углами.

Модель Poco F8 Ultra более высокого класса будет доступна в синем и чёрном цветах, но синяя версия выделяется текстурированной под кожу задней панелью. Расположение модулей камеры довольно точно соответствует Redmi K90 Pro Max, а рядом с камерами есть значок «Sound by Bose». Это подтверждает, что телефон использует настройки Bose для более детального звука.

В описанном нет ничего удивительного, так как давно ходят слухи, что Poco F8 Pro и F8 Ultra — это ребрендинговые версии Redmi K90 и K90 Pro Max. Похоже, главное отличие между устройствами заключается в ёмкости аккумулятора: модели POCO, как сообщается, оснащены чуть меньшими аккумуляторами, чем их аналоги от Redmi.

Оба телефона уже прошли несколько сертификаций, а последние результаты Geekbench проливают свет возможную производительность. Poco F8 Pro, похоже, будет комплектоваться с чипсетом Snapdragon 8 Elite, а F8 Ultra — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также указывается, что смартфоны будут работать на Android 16 и иметь 16 ГБ оперативной памяти.

#смартфоны #xiaomi #redmi #poco #смартфоны xiaomi #redmi k90 #poco f8 ultra #poco f8 pro #redmi k90 pro max #poco f8
Источник: gizmochina.com
Сейчас обсуждают

VRoman
06:57
Уф! Уменьшили площадь на целых 5%! Какой прогресс! Раньше не тратили деньги на разработку того, что даст меньше 50% преимущества в этом плане.
Показатели энергоэффективности техпроцесса Samsung GAA 2-нм на 8% превосходят GAA 3-нм
NuclearMissionJam
06:38
Хорошие энергосы и пицца так то дорогие
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
NuclearMissionJam
06:38
Фриланс, крипта, может просто с первой зарплаты скинов в кс купили и продали когда они в цене выросли. Вариантов много. Иногда просто зарплата хорошая и можно отложить. Но могу подтвердить, это правда
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
si-cat
06:31
Ух -Ишь - Ах - Ох - пфук. Но картинка красивая 🤣🤣🤣
Польша готовит первый спутник в рамках планов по созданию «независимой» разведывательной сети
unhurtable
06:27
А что вам имбецилам толку разжевывать которые Путина и Ельцина равняют? Все равно же будете вопить что ВЫ знаете как надо было, только при этом жопу от дивана оторвать проблема, а большинство великих ...
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
Сергей Анатолич
06:14
Интересно, откуда она берётся эта подушка в таком то юном возрасте?
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Сергей Анатолич
06:12
Чо расследовать? Петров и Баширов! По моему на западе уже методичка выпущена: "Кто во всём виноват".
В Польше расследуют повреждение железной дороги
ark-bak
05:52
Они своё ещё получат.
Государства Евросоюза собрались создать «коридор мобильности» для ускорения развёртывания сил НАТО
ark-bak
05:51
Уже наверное без жона.
Украина планирует приобрести у Франции 100 истребителей Rafale
ark-bak
05:31
10 ящиков пива, нехило
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter