Дизайн серии POCO F8 в подтверждает, что смартфоны являются переименованными моделями серии Redmi K90

Компания Poco сегодня подтвердила, что 26 ноября по всему миру будут представлены смартфоны Poco F8 Pro и F8 Ultra. Бренд также раскрыл дизайн двух смартфонов, подтвердив ожидаемую деталь - оба являются переименованными моделями Redmi K90. Стандартный Poco F8 Pro будет доступен в чёрном, сером и аквамариновом цветах. Дизайн задней панели очень похож на тот, что можно было видеть на китайском Redmi K90, включая тот же прямоугольный блок камеры со скруглёнными углами.

Модель Poco F8 Ultra более высокого класса будет доступна в синем и чёрном цветах, но синяя версия выделяется текстурированной под кожу задней панелью. Расположение модулей камеры довольно точно соответствует Redmi K90 Pro Max, а рядом с камерами есть значок «Sound by Bose». Это подтверждает, что телефон использует настройки Bose для более детального звука.

В описанном нет ничего удивительного, так как давно ходят слухи, что Poco F8 Pro и F8 Ultra — это ребрендинговые версии Redmi K90 и K90 Pro Max. Похоже, главное отличие между устройствами заключается в ёмкости аккумулятора: модели POCO, как сообщается, оснащены чуть меньшими аккумуляторами, чем их аналоги от Redmi.

Оба телефона уже прошли несколько сертификаций, а последние результаты Geekbench проливают свет возможную производительность. Poco F8 Pro, похоже, будет комплектоваться с чипсетом Snapdragon 8 Elite, а F8 Ultra — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также указывается, что смартфоны будут работать на Android 16 и иметь 16 ГБ оперативной памяти.