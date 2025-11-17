Сайт Конференция
goldas
В сети появился инженерный образец GeForce RTX 3060
Видеокарта не функционирует, но показывает дизайн модели, предполагавшийся перед её релизом

Инженерный образец GeForce RTX 3060 появился на сабреддите NVIDIA, предоставляя редкую возможность взглянуть на предрелизную версию видеокарты NVIDIA Ampere. Владелец сообщает, что вентиляторы карты работают, но система зависает во время загрузки, поэтому ускоритель не работает в обычном режиме. Тем не менее, это первый случай появления инженерного образца RTX 3060 с чёткими фотографиями.

На карте имеется маркировка платы PG190, которая соответствует печатной плате, используемой для розничной версии RTX 3060 (PG190 SKU 060). Код даты на прототипе указывает на 24-ю неделю 2020 года, за несколько месяцев до анонса RTX 3060 Nvidia 12 января 2021 года и до розничного запуска 25 февраля 2021 года. Эти сроки совпадают с внутренней валидацией и разработкой прошивки перед массовым производством.

NVIDIA не выпустила модель GeForce RTX 3060 Founders Edition, ограничив референсные модели такими ускорителями, как RTX 3060 Ti и выше. Все розничные видеокарты RTX 3060 были произведены партнёрами. Инженерный образец имеет ту же конфигурацию GPU GA106, что и финальный продукт: 3584 ядра CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной, пропускной способностью 360 ГБ/с и мощностью 170 Вт. Однако он использует нерозничный кулер и прошивку, которые так и не были выпущены, что делает карту скорее коллекционным экспонатом, чем пригодным к использованию графическим ускорителем.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 3060 #rtx 3060 ti
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

aoxoa1
09:17
Ржавый кузов - это то что останется в ней к 500тыс с салона)).
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
aoxoa1
09:13
Природа, замороженная в 0 - ну да, точно точно!
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
Дмитрий Патрушев
08:59
У 4080 очень низкий 0.1
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
Voldemaar
08:51
Справедливости ради, всё зависит от плеера (MPC-HC ?) и видеокарты. Если видеокарта 965G, то может и не потянуть.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
swr5
08:44
Мне так даже больше нравится. Наглядное изображение последствий российских санкций - ни титана вам, ни урана.
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
Сергей Анатолич
08:41
Ну, что же, наша задача этого не допустить. Ни какого газа в хохляндии быть не должно. Вопрос, почему всё ещё жива какая то там система закачки газа в Одессе?
Украина договорилась с Греций о поставках СПГ из США
Voldemaar
08:32
Уран обогащать перестали, теперь нарабатывают плутоний.
В Иране заявили о прекращении обогащения урана после ударов США
dimkahon
08:29
Сейчас уже вряд ли я вспомню, как и что было. Игры были, ессно, с пиратских дисков, комп Cel 400~500 MHz + 128 Mb SDR 100 MHz + S3 Trio 3D\2X 4 Mb. Пришли друзья-собутыльники и поинтересовались: а чег...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
dimkahon
08:22
Прилепил левую СО и выставляет, как инженерник...
В сети появился инженерный образец GeForce RTX 3060
Говорящий Гриб
08:15
а его кто-то ждёт?
Escape from Tarkov стартовал в Steam с 30-процентным пользовательским рейтингом
