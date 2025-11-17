Видеокарта не функционирует, но показывает дизайн модели, предполагавшийся перед её релизом

Инженерный образец GeForce RTX 3060 появился на сабреддите NVIDIA, предоставляя редкую возможность взглянуть на предрелизную версию видеокарты NVIDIA Ampere. Владелец сообщает, что вентиляторы карты работают, но система зависает во время загрузки, поэтому ускоритель не работает в обычном режиме. Тем не менее, это первый случай появления инженерного образца RTX 3060 с чёткими фотографиями.

На карте имеется маркировка платы PG190, которая соответствует печатной плате, используемой для розничной версии RTX 3060 (PG190 SKU 060). Код даты на прототипе указывает на 24-ю неделю 2020 года, за несколько месяцев до анонса RTX 3060 Nvidia 12 января 2021 года и до розничного запуска 25 февраля 2021 года. Эти сроки совпадают с внутренней валидацией и разработкой прошивки перед массовым производством.

NVIDIA не выпустила модель GeForce RTX 3060 Founders Edition, ограничив референсные модели такими ускорителями, как RTX 3060 Ti и выше. Все розничные видеокарты RTX 3060 были произведены партнёрами. Инженерный образец имеет ту же конфигурацию GPU GA106, что и финальный продукт: 3584 ядра CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битной шиной, пропускной способностью 360 ГБ/с и мощностью 170 Вт. Однако он использует нерозничный кулер и прошивку, которые так и не были выпущены, что делает карту скорее коллекционным экспонатом, чем пригодным к использованию графическим ускорителем.