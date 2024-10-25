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Horizon Zero Dawn Remastered потребует для запуска Core i3-8100, GeForce GTX 1650 и 16 ГБ ОЗУ
Раскрыты системные требования Horizon Zero Dawn Remastered для ПК: Core i7-11700 и RTX 4080 для режима 4K@60

 Сегодня были раскрыты системные требования игры Horizon Zero Dawn Remastered для ПК, в которых подробно описаны конфигурации системы, необходимые для игрового процесса в разных разрешениях с 30 и 60 кадрами в секунду, и с разными графическими настройками.

 Минимальные требования для запуска игры при разрешении 720p и 30 кадрах в секунду с настройками Very Low потребуют от пользователя наличие процессора Intel Core i3-8100 или аналогичного ему AMD Ryzen 1300X, видеокарты Nvidia GeForce GTX 1650 c 4 ГБ памяти или AMD Radeaon RX 5500 XT 4 ГБ, а также 16 ГБ оперативной памяти. Чтобы получить максимальное удовольствие от игры в наилучшем качестве с настройками Very High, разрешении 4K и 60 кадрах в секунду, игрокам понадобится система с процессором Intel Core i7-11700 или эквивалентный ему чип AMD Ryzen 7 5700X, графический ускоритель Nvidia RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT и 16 ГБ оперативной памяти.

 Судя по указанной в таблице выше информации, системные требования Horizon Zero Dawn Remastered для ПК по большей части такие же, как и у Forbidden West, поэтому те, у кого не было проблем с запуском второй игры серии, представленной ранее в этом году на ПК, не должны получить никаких проблем с запуском ремастера первой части, который может похвастаться некоторыми серьезными улучшениями, о которых было подробно рассказано ранее на этой неделе.

 Игра Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября на ПК и консоли PlayStation 5. Ремастер будет доступен всего за 10 долларов для владельцев оригинальной игры.

#playstation 5 #rtx 4080 #horizon zero dawn #gtx 1650 #core i7-11700 #horizon zero dawn remastered #core i3-8100
Источник: wccftech.com
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