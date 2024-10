Раскрыты системные требования Horizon Zero Dawn Remastered для ПК: Core i7-11700 и RTX 4080 для режима 4K@60

Сегодня были раскрыты системные требования игры Horizon Zero Dawn Remastered для ПК, в которых подробно описаны конфигурации системы, необходимые для игрового процесса в разных разрешениях с 30 и 60 кадрами в секунду, и с разными графическими настройками.

Минимальные требования для запуска игры при разрешении 720p и 30 кадрах в секунду с настройками Very Low потребуют от пользователя наличие процессора Intel Core i3-8100 или аналогичного ему AMD Ryzen 1300X, видеокарты Nvidia GeForce GTX 1650 c 4 ГБ памяти или AMD Radeaon RX 5500 XT 4 ГБ, а также 16 ГБ оперативной памяти. Чтобы получить максимальное удовольствие от игры в наилучшем качестве с настройками Very High, разрешении 4K и 60 кадрах в секунду, игрокам понадобится система с процессором Intel Core i7-11700 или эквивалентный ему чип AMD Ryzen 7 5700X, графический ускоритель Nvidia RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT и 16 ГБ оперативной памяти.

Судя по указанной в таблице выше информации, системные требования Horizon Zero Dawn Remastered для ПК по большей части такие же, как и у Forbidden West, поэтому те, у кого не было проблем с запуском второй игры серии, представленной ранее в этом году на ПК, не должны получить никаких проблем с запуском ремастера первой части, который может похвастаться некоторыми серьезными улучшениями, о которых было подробно рассказано ранее на этой неделе.

Игра Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября на ПК и консоли PlayStation 5. Ремастер будет доступен всего за 10 долларов для владельцев оригинальной игры.