Игра выходит 19 сентября и потребует наличие процессора Core i5-4670K/Ryzen 3 1200 и видеокарты GeForce GTX 1060/Radeon RX 550 XT,а также 190 ГБ на SSD диске

Ранее в этом году 4chan сообщил, что Sony планирует выпустить на ПК многие из своих эксклюзивов, в том числе The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Demon's Souls, Gran Turismo 7 и God of War Ragnarok. Sony подробно описала системные требования к персональным компьютерам, и они довольно мягкие. Уже можно оформить предзаказ на God Of War Ragnarok в Steam и Epic Games Store прямо сейчас и сыграть в нее 19 сентября.

God of War Ragnarok потребуется как минимум 8 ГБ оперативной памяти, но рекомендуется 16 ГБ, любая современная версия Windows и сумасшедшие 190 ГБ места на жестком диске. По данному показателю игра обгоняет Star Wars Jedi: Survivor как одну из самых объемных компьютерных игр, хотя Call of Duty по-прежнему вне досягаемости.

Если отбросить вопиющие требования к системе хранения, то God of War Ragnarok относительно нетребовательна к ресурсам. God of War 2016 года также не требовался высококлассный ПК, и вполне понятно, что его преемник последует этому примеру. Кроме того, игра поддерживает все современные средства масштабирования на базе искусственного интеллекта, такие как Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS, а также соответствующие им технологии генерации кадров.

Как и в случае с Ghost of Tsushima, для игры может потребоваться обязательный вход в сеть PlayStation Network. Это может привести к тому, что она не будет работать на портативных устройствах, таких как Steam Deck, несмотря на то, что консоль оснащена в некоторой степени достаточно производительным оборудованием для запуска God of War Ragnarok.