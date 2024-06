Трейлер Doom: The Dark Ages рассказывает историю происхождения Doom Slayer.

Bethesda подтвердила выход новой игры Doom, о которой ходит множество слухов. Разработчик id Software ещё больше подогревает интерес публики, представляя высочайший уровень насилия в жанре шутера от первого лица, мрачные фэнтезийные сценарии и развлекательный продукт в стиле блокбастера, полный роботов и летающих драконов.

реклама

Поклонники ожидали, что в этом году на выставке Xbox Games Showcase будут представлены несколько захватывающих игр, и Microsoft Bethesda Softworks не разочаровала, анонсировав новую игру Doom.

Благодаря последним утечкам уже известно, что игра, ранее известная как Doom Year Zero, будет называться Doom: The Dark Ages. Утечки описывают The Dark Ages как шутер от первого лица в средневековом стиле. Первый официальный трейлер Bethesda подтверждает данную тему.

Doom: The Dark Ages является приквелом к первым двум играм современной серии Doom (Doom 2016, Doom Eternal). The Dark Ages, разработанная на основе последней версии мощного игрового движка idTech, описывается как однопользовательский шутер от первого лица, рассказывающий историю происхождения ярости Убийцы Судьбы.

Думгай становится средневековым оружием богов и королей в очередной войне против сил Ада. В кампании DLC «Древние боги, часть вторая» в марте 2021 года история Doom Eternal завершается тем, что Убийца Рока теряет сознание и быстро оказывается погребенным после победы над самим Темным Лордом.

Директор Хьюго Мартин подтвердил, что The Dark Ages фокусируется на первой битве, о которой рассказывается в официальном отчете UAC, представленном в Doom 2016. Думгай исследует Сумрачные равнины в аду, стремясь отомстить темным лордам, которые обидели его.

Как игра Doom, средневековый фэнтезийный мир, изображенный в Темных веках, включает в себя существенную долю научно-фантастического оружия и передовых технологий, предназначенных для удовлетворения потребностей Истребителя. Трейлер также предполагает, что игроки могут напрямую управлять гигантским мехом, который Истребитель собрал в своей орбитальной крепости в Doom Eternal.

Игроки заметят новую игровую механику, основанную на щите Думгая. Если порвать цепь газонокосилки, то она станет смертоносным летающим оружием. Также есть новое интересное оружие широкого радиуса действия, которое превращает черепа в снаряды.

Bethesda не предоставила конкретной даты выпуска The Dark Ages, отметив, что запланирован выпуск игры на 2025 год на всех основных платформах.