Предыдущий рекорд принадлежал порту God of War с 73529 игроками

Версия Ghost of Tsushima для ПК стала самой успешной однопользовательской игрой Sony в Steam всего через четыре дня после выпуска. Недавно она обогнала God of War, но в обозримом будущем Helldivers 2, вероятно, перехватит пальму первенства лидировать.

Ghost of Tsushima, экшн-игра с открытым миром, действие которой происходит в феодальной Японии 13-го века, по состоянию на понедельник достигла рекордного пика в 77154 одновременных игрока в Steam, что незначительно превзошло 73529 игроков God of War. Другие однопользовательские игры, которые пользовались значительным успехом при портировании с PlayStation на ПК, включают Marvel's Spider-Man (66436) и Horizon: Zero Dawn (56557).

Однако Helldivers 2 от Arrowhead затмевает другие выпуски Sony для ПК с 458709 игроками. Ее одновременный выпуск вместе с версией для PlayStation 5, вероятно, был важной причиной, поскольку другие игры выходили на ПК через три или четыре года после версии для консоли PlayStation.

Дочерняя компания Sony, занимающаяся портами ПК, Nixxes, получила хорошие отзывы за свою работу над Tsushima, что может быть одним из факторов ее успеха. Помимо всех функций, которые пользователи ПК ожидают от портов Sony, это первая игра, официально позволяющая игрокам сочетать сверхразрешение Nvidia DLSS с генерацией кадров AMD FSR 3, что позволяет легче достичь производительности 120 кадров в секунду на картах серии RTX 20 и RTX 30. Более того, хотя на странице Tsushima в Steam указано, что она не поддерживает Steam Deck (вероятно, из-за многопользовательской игры), обзоры производительности ПК отмечают, что она отлично работает на портативном компьютере от Valve.

Популярность игры завоевала, несмотря на ограничения на продажу в тех же странах, где Sony больше не предлагает Helldivers 2 после скандала с привязкой учетной записи PlayStation Network. Для Цусимы требуется учетная запись PSN только для многопользовательского режима, но для покупки игры даже в сюжетном режиме требуется учетная запись в странах с услугами PSN.

Однако игра, возможно, не сохранит свои позиции надолго, поскольку порт God of War Ragnarok для ПК может вскоре появиться, если утечки окажутся точными. За три месяца с момента первого запуска консоли в 2022 году было продано 11 миллионов копий игры, что сделало ее самой продаваемой игрой для PlayStation до выхода Helldivers 2. Переиздание для ПК имеет хорошие шансы повторить успех своего предшественника в Steam.